به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر این فیلم به عشق یک پدر در حال مرگ نسبت به پسر جوانش می پردازد. زیالو کارگردان فیلم در نشست خبری گفت: " بهشت اقیانوس" فیلم ساده ای بود که ما سخت تلاش کردیم تا ساده روایت شود.کریستوفر دویل فیلمبردار ثابت آثار وونگ کار وای فیلمبرداری " بهشت اقیانوس" را بر عهده داشت که کارش مورد تحسین منتقدین قرار گرفت.



به جز این فیلم ، شانزده فیلم از 12 کشور در بخش مسابقه این دوره از جشنواره شانگهای حضور دارند که از امشب به مدت یک هفته به نمایش در می آیند.وانگ تای هوا رئیس اداره رادیو ، تلویزیون و سینمای چین جشنواره را با سخنانی افتتاح کرد.او در این سخنرانی به موانع پیش روی صنعت سینمای چین از جمله سانسور دولتی و کمبود بودجه اشاره کرد.



جان وو ریاست هیئت داوران این جشنواره را بر عهده دارد که سینماگران نام آشنایی چون بیل گوتنتاگ ، لئو کاراکس ،یوجیرو تاکیتا و آموس گیتای او را در داوری آثار همراهی می کنند.



جان وو در سخنرانی کوتاه خود با اشاره به ضرب المثلی از کنفوسیوس گفت : زمانی که دوستان قدیمی گرد هم می آیند لذت بخش است.برای من هم ملاقات با دوستان سینماگر از کشور ها و فرهنگ های گوناگون بسیار لذت بخش است.



فنگ زیائو گانگ فیلمساز چینی ، گونگ لی بازیگر سینمای چین ، لوک بسون فیلمساز و تهیه کننده فرانسوی و هاروی واینستین تهیه کننده آمریکایی از جمله مهمانان ویژه جشنواره امسال شانگهای هستند.سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم شانگهای تا 20 ژوئن (30 خرداد) ادامه دارد.

