به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه سازمان حج و زیارت، ثبت نام سفر به عتبات عالیات برای اعزام در ماههای مرداد و شهریور از ساعت 24 روز دوشنبه بیست و چهارم خرداد تا سی و یکم خرداد 89 از طریق سایت اینترنتی www.atabat.haj.ir انجام می شود.

روابط عمومی سازمان حج و زیارت اعلام کرد: در این دوره تمامی متقاضیان تشرف می توانند با مراجعه به سایت ثبت نام کنند و نیازی به حضور در دفاتر مجاز سازمان حج و زیارت نیست.

براساس این گزارش، در صورتی که تعداد متقاضیان بیش از ظرفیت مربوطه باشد انتخاب افراد از طریق قرعه کشی انجام می شود.

شروع پیش ثبت نام از ساعت هشت صبح فردا دوشنبه مصادف با ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام و اول ماه رجب آغاز است و همچون دوره های قبلی در این دوره نیز متقاضیان تشرف قبل از ثبت نام در گروهها، در سامانه پیش ثبت نام عتبات نام نویسی و کد رهگیری دریافت می کنند.

روزهای اول و دوم تیرماه مشخصات ثبت شده متقاضیان با اطلاعات پایگاه ثبت احوال کشور مطابقت داده شده و افرادی که اطلاعات آنها مغایرت داشته باشد از سیستم می شوند.

روز پنجشنبه سوم تیرماه 89، قرعه کشی بین متقاضیان انجام و نتیجه آن روز شنبه پنجم تیر مصادف با سیزده رجب ولادت امیر مؤمنان علی علیه السلام بر روی سامانه پیش ثبت نام عتبات عالیات قرار می گیرد که متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت مذکور از نتیجه پیش ثبت نام و تاریخ ثبت نام خود در کاروانها مطلع شوند.

افرادی که در پیش ثبت نام دوره های قبل شرکت نکرده و حائز اولویت تشرف اعلام نشده در این دوره نیازی به طی مراحل پیش ثبت نام نداشته و اطلاعات آنها (براساس گروه بندی مربوطه) به دوره جدید انتقال یافته و در قرعه کشی شرکت داده می شود.

اطلاعات افرادی که در دوره قبل حائز اولویت تشرف شناخته شده و به هر دلیل در گروهها ثبت نام نکرده اند، از سامانه پیش ثبت نام حذف خواهند شد و درصورتی که این افراد مایل به تشرف در این دوره باشند لازم است مجدداً نسبت به طی مراحل پیش ثبت نام اقدام کنند.

افرادی که مبادرت به ثبت نام گروهی 35 نفره کنند در صورتی که تعدادی از آنها منصرف یا از آن گروه خارج شوند و عدد گروه کمتر از 25 نفر شود گروه مذکور حذف شده و در قرعه کشی بعدی شرکت داده نمی شود.