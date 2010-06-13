به گزارش خبرگزاری مهر، این ماده "سیاه تر از سیاه" نمونه ای از مواد مشهور به متامواد است، موادی که از ویژگی های نوری متفاوت از مواد طبیعی برخوردارند متامواد از ساختارهای منظمی از دو یا چند ذره کوچک، کوچکتر از طول موج نوری که با آن در تقابلند تشکیل شده اند همین ساختار داخلی خاص است که ویژگی های غیر عادی نوری را در این مواد به وجود می آورد.

محققان دانشگاه پوردو در لافایت غربی، ایندیانا با توجه به این ویژگی ها دریافتند می توان متاموادی با ساختار دقیق داخلی که بتواند تمامی تشعشعات الکترومغناطیسی در طیفی خاص به خود جذب کند را طراحی کرد جسمی که از چنین موادی ساخته شده باشد در مقایسه با اجسام سیاه معمولی که همیشه مقداری از نور را بازتاب می دهند، می تواند به رنگ سیاه واقعی دیده شده و تمامی نور دریافتی را جذب کند.

اکنون محققان پوردو با همکاری محققان دانشگاه نورفولک در ویرجینیا موفق شده اند چنین ماده سیاهی را به وجود آورند این ماده از کابلهای 35 نانومتری نقره تشکیل شده که بر روی قطعات یک سانتیمتر مربعی از اکسید آلومینیوم به ضخامت 51 میکرومتر کار گذاشته شده اند.

محققان دستاورد مطالعات خود را در دو شکل صیقلی و زبر تحت تابش امواج نوری نزدیک به مادون قرمز با طول موجی برابر 900 نانومتر مورد آزمایش قرار دادند. تابش این نور در درجه ای کمتر از 45 درجه از سطح عمود نشان داد سطح صیقلی پس از دریافت نور 20 درصد از آن را بازتاب می دهد در حالیکه سطح زبر کمتر از یک درصد از نور دریافتی را بازتاب می دهد.

به گفته دانشمندان با تاباندن تمامی بخشهای طیف الکترومغناطیسی بر روی این ماده می توان به چنین نتیجه ای دست پیدا کرد؛ نتیجه ای که از دید "جان پندری"، یکی از متخصصان متا مواد در کالج امپریال لندن نتیجه ای جدید و ارزشمند به شمار می رود.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، محققان دانشگاه پوردو می گویند اصلی ترین کاربرد این ماده در صنایع نظامی و برای تولید تکنولوژی های جاسوسی در طیف گیگاهرتزی خواهد بود، به بیانی دیگر با کمک سیاه ترین ماده جهان می توان تجهیزاتی را تولید کرد که رادارها توان دیدن آنها را نخواهند داشت.