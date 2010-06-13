به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بوکس ایران از تاریخ 15 تا 20 تیرماه برای حضور در رقابت های بین المللی بوکس عازم مسکو روسیه می شود.

نفرات اعزامی به این رقابت ها به این شرح هستند:

54 کیلوگرم: عمران اکبری

57 کیلوگرم: محمد مومیوند

60 کیلوگرم: فروتن گل آرا

64 کیلوگرم: هومن کرمی

69 کیلوگرم: سجاد مهرابی

75 کیلوگرم: محمد ستارپور

81 کیلوکرم: یک بوکسور از میان محمد شوریان، حسن کارکردی و احسان روزبهانی

91 کیلوگرم: علی مظاهری

+91 کیلوگرم: یک بوکسور از بین روح الله حسینی و مهدی قربانی

تیم ملی ایران را در این تورنمنت دیمیتری دورتسف از اوکراین رهبری می کند. اکبر احدی، غلامرضا کریمی و علیرضا استکی هم به عنوان مربی به همراه تیم ملی عازم روسیه می شوند.