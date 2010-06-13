محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان ایجاد وحدت ملی در کشور و اختلافات دیدگاه میان جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی گفت : باید به این نکته توجه داشته باشیم که در جریان اصلاح طلبی افرادی و تشکل هایی هستند که اصل نظام و رهبری را قبول دارند و به ولایت فقیه معتقد و ملتزم هستند.

وی با تاکید بر اینکه جریان اصولگرایی با این گونه اصلاح طلبان متحد است، ادامه داد: وحدت روی اصول فکری نه تنها ضرری برای کشور ندارد، بلکه مفید هم هست.

حبیبی، معتقد است: جریان اصولگرایی با کسانی که به بهانه و ادعای اصلاح طلبی رفتارهای دشمنان نظام را انجام می دهد ، نه تنها وحدتی ندارد بلکه یک نوع تقابل نیز دارد.

اولویت ؛ تقویت وحدت جریانات اصولگرا است

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در بیان اینکه اولویت های جریان اصولگرایی در زمان حاضر چیست؟ اظهارداشت: اولویت مهم تقویت وحدت بین تشکل ها و شخصیت های وابسته در جبهه اصولگرایی است.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به اینکه در زمان حاضر هم در مجلس و در دولت کار به دست اصولگرایان است، ادامه داد: جریان اصولگرا در سایه وحدت می توانند خدمات مثمر ثمری بیش از گذشته برای مردم داشته باشند.

به اعتقاد حبیبی جریان اصولگرایی در دولت و مجلس با گسترش خدمات رسانی و ایجاد رونق اقتصادی در کشور و کاهش بیکاری ، محدود کردن اتکا به درآمدهای نفتی و خدمات رسانی در زمینه های فرهنگی ، می توانند تضمینی فراهم کنند تا اقبال مردم به این جریان بیشتر شود.

لزوم توجه ویژه به جذب حداکثری و دفع حداقلی

وی ادامه داد: جریان اصولگرایی هم در داخل خود و هم در بیرون از این جریان در اداره کشور و همراهی با انقلاب باید توصیه های رهبری را تاکید بر جذب حداکثری و دفع حداقلی است به صورت مستمر مورد توجه قرار دهد .

به اعتقاد وی اصولگرایان باید به صورت دائم بین خودشان تعامل مبتنی بر تقویت وحدت و توسعه خدمات داشته باشند تا به عنوان یک جریان پایدار بتوانند به خدماتشان ادامه دهند.

تنش به ضرر اصولگرایان است

حبیبی در بیان نظر خود درباره دفع و جذب برخی از افراد در جریان اصولگرایی که این روزها شاهد آن هستیم نیز ادامه داد: سیاست جریان اصولگرایی بر کاهش تنش ها است و در یک فضای پر از آرامش و تعادل ، کارهای اداره کشور بهتر پیش می رود و اگر در مورادی جریان اصولگرایی برای حفظ آرامش مراقبت نکند، نهایتا به ضرر این جریان خواهد بود.

وی همچنین در بیان اینکه برخی معتقدند جریان اصلاح طلبی محدود شده و اصولگرایان در پی حذف این جریان اند، به مهر گفت: اصلاح طلبانی که در رفتار ها مصلحت نظام را مد نظر دارند تاکنون هیچگونه محدودیتی برای فعالیت نداشته اند ، اما اگر قرار باشد به بهانه اصلاح طلبی به انجام همان کارهایی بپردازند که دشمنان ما نیز انجام می دهند ، باید گفت که نظام با آنان همانگونه برخورد می کند که با دشمنان برخورد کرده است.