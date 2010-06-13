به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدابراهیم محمدی ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش استان افزود: در این تعداد پایگاه، 18 درصد از دانش آموزان تحت پوشش برنامه های غنی سازی اوقات فراغت تابستان قرار می گیرند.

معاون پرورشی و تربت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: تعداد دانش آموزان در استان یک میلیون و 116 هزار نفر هستند که در سال گذشته 107 هزار نفر دانش آموز دختر و 97 هزار نفر دانش آموز پسر در کلاس های غنی سازی شرکت کردند.

وی افزود: مبلغ30 میلیون تومان از وزارت خانه برای اوقات فراغت اختصاص یافته، این در حالی است که در سال 86 از منابع استانی آموزش و پرورش مبلغ چهار میلیارد ریال در این قسمت هزینه شده است.

محمدی گفت: در سال 87 از محل صرفه جویی ها مبلغ چهار میلیارد و 88 میلیون ریال و در سال 88 از همین محل، مبلغ چهار میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار به ستاد غنی سازی اوقات فراغت استان اختصاص یافت.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش پرورش خراسان رضوی تصریح کرد: رشته های در نظر گرفته شده در قسمت فرهنگی اذان، مداحی، نهج البلاغه، طراحی، نقاشی و خوشنویسی، در قسمت علمی- مهارتی کامپیوتر، زبان انگلیسی و عربی، آشپزی، خیاطی، الکترونیک و پرورش قارچ و در قسمت ورزشی رشته های رزمی، تنیس، بدمینتون، شنا، هندبال، بدنسازی و ژیمناستیک است.