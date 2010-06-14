پنج میلیون نشا گل تابستانه در همدان کاشته می شود

رضا ابرارخرم در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این نشاها شامل جعفری، اطلسی و شاه‌ پسند، میمونی، کوکب، آشلانتوس، آمارانتوس و گل‌های دائمی شامل انواع رزلاواند، پاپیتال و رزماری است که در بلوارها، پارکها و میادین شهر کاشته می‌شود.

وی گفت: در ورودی‌ های شهر ‌نیز درختچه‌های زرشک، شمشاد طلایی، تویا، پیراکانتا، یاس زرد و به‌ژاپنی کاشته می شود.

ابرار خرم افزود: طرح ساماندهی پارکهای محله‌ای و بلوارهای شهر نیز با کاشت انواع درختچه‌های گل‌دار و زینتی و گلهای رز سفید، رز هفت ‌رنگ و رز قرمز زیباسازی می‌شود تا در فصل رونق بهره‌مندی از پارک‌ها بتوان فضای مناسبی را برای شهروندان و مسافران فراهم کرد.

مدیرعامل سازمات پارکها و فضای سبز شهرداری همدان خاطرنشان کرد: کاشت پنج میلیون نشاء گل تابستانه در همدان تا اواخر خرداد ماه به پایان می‌رسد.

وی در پایان از آغاز سمپاشی درختان سطح شهر خبر داد و گفت: سمپاشی تا 24 خرداد ماه ادامه دارد.