به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی اظهارکرد: هم اکنون تمامی اقدامات برای افتتاح این ایستگاه انجام شده اما کمبود واگن سبب می شود که نتوانیم به طور کامل به مسافران این ایستگاه خدمات رسانی کنیم.

وی ادامه داد: بهره ‌برداری از ایستگاههای میانی حد فاصل ایستگاه شهید کلاهدوز تا میدان شهدا نیز بزودی محقق می‌شود و در واقع بیش از 70 تا 80 درصد خط چهار مترو تا پایان شهریورماه کامل و تا پایان امسال خط چهار مترو به خط پنج متروی کرج متصل ‌می‌شود و شهروندان می‌توانند از شرق تهران تا اکباتان در غرب را با خط 4 مترو سفر کنند.

مدیرعامل شرکت مترو تهران گفت: همچنین مراحل پایانی تکمیل ایستگاه صدر نیز در حال انجام است که براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته این ایستگاه از توسعه شمالی خط 1 مترو تهران نیز پس از نیمه تیرماه برای بهره برداری آماده می شود.

وی تصریح کرد: مشکل کمبود واگن در مترو تهران سبب شده که ما نتوانیم به طور کامل از ظرفیتهای به وجود آمده استفاده کنیم و با وجود آنکه تعداد زیادی از ایستگاههای جدید مترو بزودی آماده بهره برداری می شود اما به دلیل کمبود واگن خدمات رسانی، انگیزه ای برای افتتاح و بهره برداری از این ایستگاهها وجود ندارد چون با ناوگان موجود جز چند ساعات محدود و آن هم با سرفاصله زیاد حرکت قطارها امکان خدمات رسانی به ایستگاههای جدید را نداریم.