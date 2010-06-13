به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی پیش از ظهر یکشنبه در شورای اداری بندرترکمن افزود: دریا بعنوان یک موهبت الهی است که در حفظ ذخائر آن فرهنگسازی شود تا مردم احساس کنند که دریا میراث گذشتگان و امانت آیندگان است.

وی اظهار داشت: محور فعالیت شیلات بر تکثیر و پرورش، صید و صیادی، آبزی پروری، حفاظت از ذخائر دریا و بهبود کیفیت استوار است که در این زمینه همه ما اعم از روحانی ، مردم و مسئولان وظیفه خطیری به عهده داریم.

محمد جواد نظری مهر نماینده مردم منطقه در مجلس نیز خواستار برنامه ریزی و تلاش مجدانه همه مسئولان در جهت رفع معضل بیکاری منطقه با رشد و توسعه شیلات و گردشگری شد.



وی افزود: همه ما وظیفه داریم به عنوان مسئول از حقوق مردم دفاع کنیم و پیگیری های مداوم در رفع معضلات و مشکلات مردم داشته باشیم تا شاهد رشد و شکوفایی منطقه باشیم .



فرماندار شهرستان ترکمن پیگیری مجدانه مسئولان ادارات شهرستان در جذب حداکثری اعتبارات مربوطه از جمله تملک و دارایی ها با برنامه ریزی و از طریق ادارات کل مربوطه، هماهنگی با کارگروه اشتغال شهرستان در بحث اشتغالزایی، تنویر افکار عمومی و ایجاد روحیه در مردم در بحث اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را ضروری دانست.

حمید قربان زاده گوگلانی بر حفظ حجاب و شئونات اسلامی در ادارات، حضور باشکوه در مراسمات ملی و مذهبی، حفظ و حراست از اموال دولتی، حفظ اسرار و اطلاعات دولتی، رعایت طرح تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی شفاف به مراجعین تاکید کرد.