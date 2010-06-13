به گزارش خبرنگار مهر در کرج، میرسعید ولیعهدی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه نشست خبری هفته جهاد کشاورزی با اعلام این خبر گفت: کسادی و نوسان بازار فروش محصول پنبه باعث شده کشاورزان به جای تولید این محصول استراتژیک و مهم کشوری به کاشتن محصولات صیفی از جمله هندوانه و خربزه روی آورند.

وی با اشاره به تولید 70 درصد پنبه استان تهران در اشتهارد طی سالهای قبل تاکید کرد: با توجه به این مهم نمی توانیم اجازه دهیم کشاورزان از کاشت و تولید این محصول منصرف شوند.

ولیعهدی اجرای طرح آرمانی کشت پنبه در منطقه اشتهارد را برای ترغیب و تشویق کشاورزان به تولید این محصول مناسب دانست و افزود: هم اکنون 300 هکتار از اراضی کشت پنبه در این منطقه تحت پوشش این طرح قرار دارند.

وی اظهار داشت: در این طرح همه مراحل کشت پنبه از مرحله کاشت تا برداشت به صورت مکانیزه انجام می شود که این امر علاوه بر مصرف بهینه آب و کاهش هزینه های کاشت، داشت و برداشت موجب تولید محصولات با کیفیت می شود.

این مسئول سطح کشت پنبه در اراضی کشاورزی اشتهارد را یکهزار هکتار عنوان و خاطرنشان کرد: محصول پنبه تولید شده در این منطقه به دلیل اقلیم مناسب از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است.

ولیعهدی روند کاشت و تولید پنبه در اراضی کشاورزی اشتهارد را مثبت ارزیابی کرد و افزود: پنبه تولید شده در این منطقه از نظر طول الیاف در مقایسه با پنبه تولید شده در سایر اراضی کشور، بسیار بهتر و با کیفیت تر است.

مدیر جهاد کشاورزی کرج، عدم احتیاج به سمپاشی زمینهای زیر کشت پنبه این منطقه را از جمله خواص و ویژه گیهای ارزنده این اراضی دانست عنوان کرد: این محصول در طول مدت رشد و نمو نیاز به سمپاشی ندارد و این مهم نقش به سزایی در کاهش هزینه های کشاورز دارد ضمن آنکه موجب صرفه جویی در زمان وی نیز می شود.

متوسط عملکرد برداشت پنبه در مزارع چهار تن است

ولیعهدی متوسط عملکرد برداشت پنبه در اراضی کشاورزی اشتهارد را چهار تن ذکر کرد و افزود: این میزان برداشت در مزارع نمونه به هفت تن می رسد.

وی خاطرنشان کرد: با تأمین اعتبارات و تشویق کشاورزان می ‌توان تولید این محصول مهم را در این کلانشهر افزایش داد.

این مسئول با بیان اینکه منطقه اشتهارد به عنوان یکی از قطب‌های تولید پنبه در سطح استان تهران مطرح است، افزود: این مهم نباید به دلایل گوناگون از جمله کسادی بازار دچار نقص و رکود شود.