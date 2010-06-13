به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پیشرو امروز در نشستی خبری به تشریح برنامه ها و اقدامات بانک صنعت و معدن پرداخت و تصریح کرد: عمده رشد صادرات کشور متکی به بخش صنعت و معدن است. قابلیتهای بالایی در این بخش نهفته است، بنابراین تمام فعالان این بخش باید حداکثر را برای استفاده از این قابلیتها و تبدیل آن به بالفعل داشته باشند.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره به اجرای طرح آمایش توسط وزارت صنایع و معادن در استانهای مختلف کشور اظهار داشت: بر این اساس، وزارت صنایع و معادن پرداخت تسهیلات به صنایع مختلف را در اولویت قرار داده است که بانک نیز به این طرح توجهی ویژه دارد.

وی بر حمایت بانک از این سیاست کلی برای توسعه صنعتی کشور و طرحها و فعالیتهای صنعتی تاکید و بیان کرد: طی دو سال از آغاز اجرای این طرح می گذرد و در این مدت توانستیم به نیمی از اهداف طرح دست یابیم، به نحویکه 50 درصد قراردادهای مالی این بخش منعقد شده و متناسب با پیشرفت طرحها نیز تسهلات پرداخت می شود.

پیشرو تعداد شب این بانک را در حال حاضر 60 شعبه که تا پایان سال 10 شعبه دیگر به آن افزوده خواهد شد، اعلام کرد و اظهارداشت: با حمایت دولت و بانک مرکزی منابع ارزی در اختیار بانک قرار گرفت به نحویکه تا پایان سال گذشته یک میلیارد دلار به صورت نقدی و مستقیم از بانک مرکزی منابع به بانک پرداخت شد.

وی سرمایه پایه این بانک را 25 هزار میلیارد ریال که می تواند 20 درصد آن را به یک طرح اختصاص دهد، اعلام و اضافه کرد: امسال در نظر داریم تا حداقل نرخ سود تسهیلات را بر اساس بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی اعمال نمائیم، به نحویکه نرخ تسهیلات در عقود مبادله ای با سررسید بیش از دو سال 14 درصد خواهد بود، نرخ سود تسهیلات صنایع در گردش نیز 12 درصد است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره به مصوبه دولت برای تعدیل مابه التفاوت نرخ ارز اظهارداشت: این مصوبه برای مشتریان بانک که در گذشته تسهیلات ارزی مثلا یورو دریافت کرده اند و هم اکنون با افزایش قیمت آن مواجه شده اند، اعمال می شود که تا پایان خردادماه جاری نیز می توانند برای استفاده از این مزیت به بانک مراجعه نمایند.

وی از برگزاری جلسات هفتگی مسئولان بانک با صنعتگران در استانهای مختلف خبرداد و افزود: تسهیلات پرداختی بانک به صوت نظارت شده صورت می گیرد.

پیشرو پیش بینی کرد که تا پایان خردادماه جاری 700 میلیون دلار معادل ارزی و ریالی از سوی بانک مرکزی که خط اعتباری محسوب نمی شود و مستقیما نیز به حساب بانک واریز خواهد شد بر اساس بودجه سال 89 به بانک پرداخت شود.

وی از پرداخت 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات مالی برای اجرای طرح آمایش به صورت ارزی و ریالی در استانها و غیره خبرداد و بیان کرد: به دلیل ساختار بانک که فقط به بخشهای صنعت و معدن تسهیلات آن هم به صورت نظارت شده پرداخت می کند، با مطالبات معوق دست نیافتنی مواجه نیستیم و وثایق محکمی نیز دریافت می کنیم.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان کرد: اخیرا نیز تسهیلات جدید به ایران خودرو پرداخت نکرده ایم و از نظر مطالبات نیز با این شرکت خودروسازی مشکلی نداریم.