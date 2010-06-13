به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این نمایشگاه به مدت 10 روز در گالری شماره 1 و 2 فرهنگسرای نیاوران برای بازدید عموم دایر است.

داوود عامری، جانباز 70 درصد و عکاس گلستانی، نمایشگاه عکس با موضوع آزاد از آثار هنری خود را به همراه آثاری از هنرمندانی چون رضا برجی، احمد ناطقی و حسین شیرزادی در فرهنگسرای نیاوران برگزار کرد.



داوود عامری متولد 1342 گرگان و عضو انجمن سینمای جوان استان گلستان، آژانس عکاسان ایران، خانه عکاسان ایران، انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس، انجمن دانش پژوهان بنیاد شهید و امور ایثارگران، سالهاست برای عکس دفاع مقدس تلاش می کند.