سطح زیرکشت کلزا در گیلان 75 هکتار است

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی و حاصلخیزی خاک از هر هکتار زمین بین یک هزار و 200 تا هزار و 500 کیلوگرم دانه روغنی کلزا برداشت می شود.

وی همچنین از آغاز خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در استان خبر داد و اظهار داشت: هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا در استان با دو درصد افت و 10 درصد رطوبت به نرخ تضمینی شش هزار و 200 ریال از کشاورزان خریداری می شود.

دانه روغنی کلزا، دانه ای خوراکیست و از کیفیت تغذیه ای زیادی برخوردار است، دانه کلزا بدون کلسترون است و 25 تا 55 درصد روغن و 18 تا 24 درصد پروتئین دارد.