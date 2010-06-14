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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۳۱

سطح زیرکشت کلزا در گیلان 75 هکتار است

سطح زیرکشت کلزا در گیلان 75 هکتار است

رشت - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان سطح زیرکشت کلزا در استان را 75 هکتار اعلام کرد.

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی و حاصلخیزی خاک از هر هکتار زمین بین یک هزار و 200 تا هزار و 500 کیلوگرم دانه روغنی کلزا برداشت می شود.

وی همچنین از آغاز خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در استان خبر داد و اظهار داشت: هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا در استان با دو درصد افت و 10 درصد رطوبت به نرخ تضمینی شش هزار و 200 ریال از کشاورزان خریداری می شود.

دانه روغنی کلزا، دانه ای خوراکیست و از کیفیت تغذیه ای زیادی برخوردار است، دانه کلزا بدون کلسترون است و 25 تا 55 درصد روغن و 18 تا 24 درصد پروتئین دارد.

کد مطلب 1099910

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