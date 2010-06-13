به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین هژبری ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به برنامه های برگزار شده در هفته معلم افزود: برای نخستین بار در کشور هفته بزرگداشت مقام معلم در استان به نحو بسیار مطلوبی برگزار شد و همه دستگاه های اجرایی در استان نسبت به این امر اهتمام ورزیدند.

رئیس آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در تابستان گذشته فقط 30 میلیون تومان اعتبار از وزارت خانه برای ساماندهی اوقات فراغت دانش آموزان به استان خراسان رضوی اختصاص یافت و اداره کل آموزش و پرورش استان بیش از 400 میلیون تومان از منابع داخلی برای این امر هزینه کرد.

امیرالله شمقدری معاون سیاسی اجتماعی استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: هم افزایی تمامی دستگاه های اجرایی و استفاده از منابع آن ها در زمینه اوقات فراغت باعث بهتر شدن کار و همچنین استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در استان می شود.

وی افزود: اوقات فراغت مخصوص تابستان نیست بلکه فقط اوج فراغت دانش آموزان در این فصل است که برای پر کردن هر چه بهتر آن باید برنامه ریزی کرد. معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: با توجه به اینکه فراغت فرصتی برای شکوفایی استعدادهای

دانش آموزان است باید با برنامه ریزی دقیق و استفاده از تمام ظرفیت های موجود در استان، از این فرصت به نحو مطلوب

بهره برداری کرد. شمقدری با بیان اینکه ساماندهی اوقات فراغت نیاز به ردیف بودجه مستقل دارد، گفت: برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان منحصر به آموزش و پرورش نیست، بلکه تکلیف همه دستگاه هاست که با بگارگیری از منابع و ظرفیت های موجود در حوزه فعالیت خود به یاری آموزش و پرورش بیایند. معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: احداث پایگاه های اوقات فراغت در مناطق مختلف استان کافی نیست، بلکه باید نیاز سنجی بر اساس بافت و سنت های مناطق صورت پذیرد و بر اساس نیاز همان منطقه برنامه ریزی شود، همچنین اثر سنجی پایان کار یکی از مواردی است که باید به آن توجه کرد. وی تصریح کرد: مدیران اجرایی استان در آغاز سال تحصیلی به مدارس خواهند آمد و مانند هفته معلم که هر یک از مدیران و فرمانداران یک ساعت در مدارس تدریس نمودند در ابتدای سال تحصیلی جدید نیز این امر اتفاق خواهد افتاد.

محمدابراهیم محمدی معاون پرورشی و تربیت ‌بدنی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار داشت: ساماندهی اوقات فراغت دانش آموزان با توجه به سه هدف معنویت، مهارت، شادابی و نشاط در استان دنبال می شود.

وی گفت: اوقات فراغت هم فرصتی برای کشف استعدادها، انجام کارهای مورد علاقه دانش آموزان و ارضای نیازهای ذوقی آنان و هم تهدیدی برای جذب در گروه های منحرف و الگوبرداری های نادرست می باشد.

معاون پرورشی و تربیت ‌بدنی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود بیش از یک میلیون و 100 هزار دانش آموز در استان ستاد اوقات فراغت تنها 18 درصد دانش آموزان را تحت پوشش برنامه های خود قرار می دهد که این مقدار سهم کمی از دانش آموزان را در بر می گیرد.

محمدی تصریح کرد: برای ساماندهی تمامی دانش آموزان در استان مبلغ 6 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

زمینی به مساحت سه هزار و 800 متر مربع توسط سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی تحویل آموزش و پرورش ناحیه هفت مشهد شد که از مصوبات جلسه قبل شورا بود و همچنین در این جلسه مصوب شد هنرستان امام خمینی (ره) شهر فیروزه نیشابور به هنرستان شبانه روزی تبدیل شود.