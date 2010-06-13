به گزارش خبرنگار مهر، صفرخلیل ارجمندی در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت واگذاری یک فاز جدید میدان پارس جنوبی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با بیان اینکه هم اکنون اجرای طرحهای مختلف نفتی و گازی و صدور خدمات فنی و مهندسی به یکی از اولویت های این مجموعه تبدیل شده است، گفت: تاکنون ایدرو در طرح توسعه فاز های یک، 6 ،7، 8، 17 و 18 پارس جنوبی حضور داشته است و پیش بینی می کنیم با اقدامات انجام گرفته به زودی قرارداد فاز 14 پارس جنوبی را امضا کنیم.

معاون ایدرو با اشاره به اینکه حضور شرکتهای ایرانی در طرح توسعه فازهای پارس جنوبی دستاوردهایی همچون استفاده حداکثری از ظرفیت سازندگان داخلی، شکست آثار تحریم، رقابت با شرکتهای بزرگ بین المللی، کاهش زمان اجرا و مدیریت طرح های بزرگ نفت و گاز، منطقی کردن قیمت مناقصات بین المللی را به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: با تصمیم اخیر وزارت نفت مبنی بر واگذاری فازهای باقی مانده این میدان مشترک گازی به مجموعه های داخلی توسعه فازها هر چه سریعتر تعیین تکلیف شده ضمن آنکه از وقت کشی برخی شرکت های غربی نیز جلوگیری می شود.

واگذاری کلید در دست فاز 14 پارس جنوبی به ایدرو

این مقام مسئول در ادامه درباره ارزش قراردادی فاز 14 پارس جنوبی با یادآوری اینکه اخیرا در کارگروه ویژه نمایندگان رئیس جمهور و با مشارکت پیمانکاران داخلی فازهای استاندارد پارس جنوبی تعریف شده است، تصریح کرد: بر این اساس ارزش تقریبی هر فاز استاندارد پارس جنوبی حدود 4.5 میلیارد دلار برآورد شده که باید مجموعه های داخلی فازهای واگذار شده را در مدت 35 ماه اجرایی کنند.

معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به اینکه فاز 14 پارس جنوبی معادل دو فاز استاندارد از قابلیت تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است، اظهار داشت: همچنین قصد داریم قرارداد این فاز مشترک گازی را به صورت کلید در دست شامل بخش های مختلف مطالعات فنی و مهندسی، حفاری چاه ها، ساخت سکو، جکت، لوله گذاری دریایی و احداث پالایشگاههای خشکی را انجام دهیم.

ارجمندی با بیان اینکه بر اساس برآوردهای انجام شده هزینه توسعه فاز 14 پارس جنوبی حدود 5.2 تا 5.5 میلیارد دلار برآورد می شود، اعلام کرد: ارزش قرارداد واگذار شده به این مجموعه با پیشنهادهای خارجی تفاوتی نمی کند اما با توسعه این فاز توسط مجموعه های داخلی دستاوردهای صنعتی قابل توجهی نصیب کشور خواهد شد.

جزئیات کنسرسیوم ایرانی فاز 14 پارس جنوبی

وی با اعلام اینکه ایدرو برای اجرای هر چه سریعتر فاز 14 پارس جنوبی یک کنسرسیوم کاملا داخلی متشکل از 8 مجموعه پیمانکاری تشکیل داده است، تصریح کرد: بر این اساس اعضای کنسرسیوم شامل مپنا، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، شرکت ملی حفاری، شرکت پایندان، شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران، ایزوایپو و ماشین سازی اراک هستند.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به اینکه با تصمیم گیری های انجام شده در وزارت نفت قرار است مهندسی پایه و تفصیلی سایر طرح های استاندارد اجرا شده پارس جنوبی برای توسعه فاز 14 نیز مورد استفاده قرار گیرد، یادآور شد: با این اقدام حدود 6 ماه زمان اجرای این پروژه گازی را کاهش می دهیم.

وی همچنین با بیان اینکه برای اجرای این طرح با اعضای کنسرسیوم شرط و شروطهایی گذاشته شده تا در صورت هر گونه تاخیر سایر شرکت ها جایگزین آنها شوند، تبیین کرد: هم اکنون چندین شرکت پیمانکاری در سایه قرار داده شده اند که در صورت تاخیر این مجموعه ها را وارد پروژه کنیم.

تضمین شرکت نفت برای تامین به موقع منابع مالی

معاون سازمان ایدرو در پاسخ به خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برای اجرای این قرارداد باید حدد 500 میلیون دلار به عنوان پیش پرداخت در اختیار کنسرسیوم داخلی قرار گیرد، تاکید کرد: در کنار دانش اجرای پروژه، تکنولوژی و تامین تجهیزات، اختصاص به موقع منابع مالی و سرمایه ای از مهمترین پیش شرط های لازم برای اجرای فاز 14 پارس جنوبی است.

ارجمندی همچنین با تاکید بر به ضرورت تضمین شرکت ملی نفت ایران برای پرداخت به موقع منابع مالی، خاطر نشان کرد: پیش بینی می کنیم قرارداد اجرایی این فاز در آینده نزدیک امضا شود.

تکمیل فاز 17 و 18 پارس جنوبی تا سال 90

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر پیشرفت فعلی عملیات ساخت فازهای 17 و 18 پارس جنوبی را حدود 46 درصد عنوان کرد و افزود: پیش بینی می کنیم در صورت تامین به موقع منابع مالی این طرح تا پایان سال 90 تکمیل و در مدار بهره برداری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برای تکمیل این طرح گازی به 1.2 تا 1.5 میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد، اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت تامین مالی این دو فاز پارس جنوبی مطلوب ارزیابی شده و مشکل مالی نداریم.

معاون سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران با اشاره به اینکه درحال حاضر 5 هزار و500 نفر در بخش ساخت پالایشگاه خشکی این دو فاز فعالیت می کنند، خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی در مجموع بیش از 6 هزار و 500 نفر در بخش خشکی و دریایی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی مشغول به کار هستند.