به گزارش خبرنگار مهر، سفر تیم وزنه برداری جوانان برای حضور در سی و ششمین دوره رقابت های جوانان جهان به دلیل اینکه جواب آزمایش وزنه برداران از کلن آلمان به دست مسئولان فدراسیون وزنه برداری نرسیده به تعویق افتاده است. این در حالی است که پاکیزه جم با اطمینان می گوید که جواب هیچ یک از آزمایش ها مثبت اعلام نمی شود.

مربی تیم وزنه برداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وزنه بررداران ما روزانه در دو نوبت صبح و عصر تمرین می کنند و در حال حاضر در شرایط بسیار مطلوبی به سر می برند. به امید خدا بدون وزنه بردار دوپینگی در این رقابت ها حضور خواهیم یافت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا وزنه برداران حاضر در بلغارستان بخت کسب مدال دارند، گفت: بی تردید ما شانس کسب مدال داریم. از رکوردهای سال گذشته با اطلاعیم و این امیدواری وجود دارد که اگرچه با تیمی نصفه و نیمه راهی صوفیه می شویم اما با دست پر به کشور بازگردیم.

سی و ششمین دوره رقابت های وزنه برداری جوانان جهان از تاریخ 21 خردادماه با حضور 53 کشور جهان در "یونیورسیاد اسپورتس هال" صوفیه بلغارستان آغاز شده و تا 30 خرداد ادامه خواهد یافت. ایران با 5 وزنه بردار در این مسابقات حضور خواهد یافت.