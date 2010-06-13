به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در استان فارس 20 پروژه مهم را در مسئولیت خود دارد که همگی آنها در وضعیت مشابه یعنی معطلی و نیمه تمامی قرار گرفته اند.

ورزشگاه میانرود شاخص ترین پروژه ای بود که در اختیار این شرکت قرار داشت و در پی تاخیر در اجرای آن افتاح پروژه نیز هر ساله به عقب می افتاد.

بر اساس اعلام مسئولان، خانه کشتی استان فارس نیز یکی دیگر از این پروژه ها به شمار می رود که در اختیار شرکت توسعه و نگهداری بوده و تاکنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

این پروژه از مصوبات سفر هیئت دولت به استان فارس محسوب می شود که تاکنون توفیقی در بهره برداری و حتی پیشرفت فیزیکی آن حاصل نشده است.

ساخت خانه کشتی فارس یکسال و نیم تعطیل شده است

رئیس هیئت کشتی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با اعلام خبر تعطیلی ساخت خانه کشتی از حدود یکسال و نیم پیش تاکنون گفت: امروز حدود یکسال و نیم است که پیمانکاری برای ادامه ساخت این مجموعه مشخص نشده و کار تعطیل است.

زین العابدین عرب با اشاره به روند اجرایی این مصوبه یاد آور شد: با پیگیریهای هیئت کشتی فارس، مدیر کل تربیت بدنی وقت موفق شد ساخت خانه کشتی را به یکی از مصوبات تبدیل کند ولی ساخت این مجموعه به شرکت تجهیز داده شد که با این حرکت از همان اول مشخص بود این مجموعه در مدت مشخص ساخته نخواهد شد همانگونه که این شرکت به دیگر تعهدات خود نیز در قبال ساخت مجموعه های ورزشی در فارس عمل نکرده است.

وی با بیان اینکه در مکان یابی این مجموعه هیچگونه همفکری با هیئت کشتی به عمل نیامد، تصریح کرد: شیراز دارای سه هزار کشتی گیر رسمی است که این ورزشکاران تنها در سه سالن حق تمرین دارند چراکه طی این سالها هیچ مکانی برای کشتی گیران ساخته نشده ولی درمقابل حدود 12 سالن تعطیل شده است.

کمبود فضای ورزشی بزرگترین مشکل فارس است

در این راستا علی اصغر قطبی زاده رئیس دفتر فنی مهندسی اداره کل تربیت بدنی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: یکی از دلایل عدم موفقیت 20 طرح ورزشی مصوب در فارس کنترل از راه دور بودن ساخت آنهاست که بدلیل به درازا کشیده شدن مراحل ساخت این پروژه ها، اعتبارات جوابگوی تکمیل آنها نشد.

وی کمبود فضای ورزشی را یکی از مشکلات استان در این بخش دانست و اضافه کرد: ولی طبق آخرین شنیده ها شرکت تجهیز به تازگی قرارداد جدیدی را با یک پیمانکار به امضا رسانده که قرار است با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد تومان برخی از پروژه ها رابه اتمام برساند.

به گزارش مهر، در حال حاضر چندین ماه است که مدیر کل تربیت بدنی این استان به سمت مدیر کل تربیت بدنی استان اصفهان منصوب شده و در عمل ورزش فارس طی این چند ماه بدون مدیر کل فعالیتهای خود را ادامه می دهد.

این امر در کنار مشکلاتی که شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در نظارت و کنترل از راه دور پروژه های محوله به خود، ایجاد کرده را می توان دو علت بزرگ در تاخیر پروژه هایی مانند خانه کشتی و ... دانست.

استان فارس از پیمانکار با تجربه و ارگانهای توانمند برای ساخت چنین پروژه هایی بی بهره نیست از این رو مسئولان ارشد ورزش باید به جدیت مشکلات پروژه های ورزشی استان فارس را پیگیری کرده و به سرانجام رسانند.

استان فارس یکی از کانونهای تربیت کشتی گیران مطرح در کشور بوده از این رو پذیرفته نیست که این ورزشکاران در شیراز و استان فارس از سالنهای مناسب کشتی بهره نبرند.