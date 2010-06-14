کنترل نامحسوس لوازم خانگی پرمصرف/ اعلام اسامی برندهای پرمصرف

سعید مهذب ترابی در گفتگو با مهر گفت: به تازگی تکلیف جدیدی به سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) محول شده است تا با بررسی آن دسته از لوازم خانگی که نقش زیادی در سبد مصرفی خانوارها دارند، از ورود لوازم خانگی پرمصرف به کشور جلوگیری کنند.

مدیرعامل سابا افزود: در این طرح از یخچال فریز، کولر و ماشین لباسشویی نمونه برداری و بررسی می شود که میزان مصرف واقعی چقدر با میزان اعلام شده در قالب برچسب انرژی، مغایرت دارد.

وی تصریح کرد: در فاز اول، تمرکز ما بر روی یخچال فریزرهای با برند خارجی بوده است که گاها با مغایرتهای بالایی در میزان مصرف انرژی اعلام شده و واقعی، مغایرت مشاهده شده است. این مغایرت در مواردی تا 40 درصد نیز مشاهده شده است.

مهذب ترابی از تمامی هموطنان درخواست کرد که اگر قرار است تجهیزات و لوازم خانگی برقی خریداری کنند، حتما به خرید تجهیزاتی با برچسب انرژی معتبر اقدام نمایند تا میزان مصرف برق کاهش یابد.

به گفته این مقام مسئول در سازمان بهره وری انرژی ایران، نمونه برداری از لوازم خانگی به صورت تصادفی در اقصی نقاط کشور صورت می گیرد؛ به این معنا که کارشناسان وزارت نیرو به صورت نامحسوس و در شکل خریدار، به فروشگاهها در سراسر کشور مراجعه می کنند و بعد از خریداری اجناس با برندهای مختلف، به آزمایش آنها در آزمایشگاههای مجهز می پردازند تا مشخص شود بین ادعای میزان مصرف انرژی و میزان واقعی آن، چقدر تفاوت وجود دارد.

وی اظهار داشت: به زودی برندهای لوازم خانگی پرمصرف اعلام رسمی خواهد شد.