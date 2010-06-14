جراحی زیبایی در ایران سالانه 30 درصد افزایش می یابد

دکتر محمد گلشنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: میزان مراجعات به کلینیکهای پوست و اعمال جراحیهای زیبایی و پلاستیک در ایران از خیلی از کشورهای دنیا بیشتر است.

گلشنی از پرمویی زنان به عنوان یک عارضه پوستی نام برد و افزود: پرمویی خانمها در خاورمیانه و ایران از آمارهای جهانی خیلی بیشتر است از همین رو بیشترین مراجعات به کلنیکهای پوست در کشور به همین علت است.

دبیر انجمن متخصصین پوست ایران در ادامه به لک و جوش پوست به عنوان یکی دیگر از عارضه های پوستی در خانمها و آقایان اشاره کرد و گفت: امروزه جوان سازی پوست در جامعه نیز رواج یافته و مد شده است.

وی در ادامه از برگزاری دهمین کنگره متخصصین پوست ایران از تاریخ 26 تا 28 خرداد ماه جاری در سالن همایشهای بین المللی رازی خبر داد و گفت: در این کنگره راجع به تازه های پوست و درمان بیماریهای پوستی بحث و تبادل نظر می شود.

گلشنی افزود: در کنگره امسال بیش از 10 سخنران خارجی از آمریکا، انگلیس، اتریش، هند و مصر در کنار اساتید ایرانی این رشته حضور دارند و آخرین دستاوردهای علمی در زمینه جوان سازی پوست در این کنگره سه روزه ارائه می شود.

این متخصص پوست همچنین از برگزاری 10 کارگاه عملی در مورد کابرد لیزر، آخرین تکنیکهای کاهش تعریق کف دست و پا و تزریق ژلها برای جوان سازی پوست خبر داد و گفت: آخرین تکنیکها و تکنولوژی مربوط به درمان ضایعات پوستی و جوان سازی در این کنگره برای متخصصین داخلی تشریح می شود.