به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، در عملیات نظامی در شمال غرب پاکستان چهار شبه نظامی کشته و یازده فرد دیگر زخمی شدند.

امروز یکشنبه در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده ای در ولایت قندوز در شمال افغانستان، دو نظامی آلمانی زخمی شدند.

همچنین پلیس افغانستان از کشته شدن دو فرمانده طالبان در نتیجه درگیریها با پلیس در شمال این کشور خبر داد. اگرچه تاکنون هیچ گزارشی درباره هویت دقیق فرمانده های طالبان منتشر نشده است.

خبر دیگر اینکه مقامات پلیس افغانستان از کشته شدن پنج نظامی افغانی در نتیجه حمله مسلحانه طالبان و انفجار یک بمب کنار جاده ای در جنوب این کشور خبر دادند.

"حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان امروز یکشنبه بار دیگر از طالبان خواست تا به روند صلح بپیوندند و عملیات تروریستی خود را پایان دهند.

طرح آشتی با طالبان از مدتها قبل در صدر برنامه های کاری حکومت افغانستان قرار داشته، اما طالبان به عنوان مخالفان مسلح دولت و نیروهای خارجی، هیچ گاه تمایلی به گفتگو با دولت افغانستان از خود نشان نداده اند.

تازه ترین واکنش طالبان به برگزاری نشست مشورتی صلح کابل نیز تفاوتی با موضعگیری های قبلی این گروه ندارد.

طالبان همواره هرگونه تمایل برای مذاکره با دولت افغانستان را مشروط به خروج نیروهای خارجی از این کشور دانسته است.