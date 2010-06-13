به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا امروز یکشنبه با قهرمانی نماینده کشورمان در شهر "ژن ژیانگ" چین به پایان رسید.

پیکان ایران که در دیدار فینال این رقابت‌ها مقابل العربی صف‌آرایی کرده بود موفق شد برای دومین‎بار در طول این مسابقات حریف قطری را با شکست مواجه کند. بازیکنان العربی که در مرحله مقدماتی بازی‎ها با نتیجه 3 بر یک مغلوب پیکان شده بودند در دیدار نهایی با همین نتیجه متحمل باختی دیگر شدند تا شاهد برپایی جشن قهرمانی ایرانی‌ها باشند.

نتیجه کامل دیدار دو تیم پیکان و العربی در فینال بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال باشگاه‏های آسیا به شرح زیر است:

* پیکان ایران 3 - العربی قطر یک

(26 بر 24)، (25 بر 22)، (22 بر 25) و (25 بر 19)

این برای پنجمین سال متوالی است که جام قهرمانی رقابت‎های والیبال باشگاه‎های آسیا به ایرانی‌ها و بازیکنان پیکان تعلق می‌گیرد. خودروسازان در مسابقات 2006 ویتنام، 2007 بحرین، 2008 قزاقستان و 2009 امارات جام قهرمانی را بالای سر بردند.

همچنین تیم والیبال پیکان که در مسابقات 1996 تهران، 1998 عمان، 2000 تایلند و 2004 ایران به مدال نقره اکتفا کرد و عنوان سومی رقابت‌های 1997 عمان و 1999 چین را نیز در اختیار دارد.

پیکان با کسب قهرمانی امروز خود، تنها سهمیه آسیایی پیکارهای والیبال 2010 قهرمانی باشگاه‌های جهان را نیز از آن خود کرد. این رقابت‎ها سال جاری در دوحه قطر برگزار خواهد شد. نماینده کشورمان در دوره گذشته این رقابت ها به عنوان چهارم دست یافت.