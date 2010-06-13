مجتبی پیمبری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: هم اکنون در حال مذاکره با گزینه‌های مورد نظر هستیم و تا چند روز آینده فهرست تیم را تکمیل می‌کنیم.

وی اظهار داشت: هیچ مشکلی برای جذب بازیکن جدید در تیم فوتبال پاس وجود ندارد.

پیمبری اظهار داشت: هدف تیم پاس حضور مقتدرانه در لیگ برتر کشور است و بر همین اساس به دنبال جذب بازیکنانی هستیم که عملکرد مطلوبی را در فصل گذشته ارائه کرده اند.

وی افزود: خوشبختانه روند مذاکره با بازیکنان مورد نظر رضایتمند است و به محض تکمیل فهرست تیم، اردوی آماده ‌سازی را برپا می‌کنیم.

قائم مقام باشگاه فرهنگی ورزشی پاس همدان در خصوص لیست مازاد تیم پاس گفت: هرگونه تغییر در تیم پاس با نظر مدیرروستا انجام می‌شود و باشگاه به تصمیم وی احترام می‌گذارد.

پیمبری افزود: مدیریت باشگاه پاس برنامه ریزی مناسبی را برای برگزاری اردوهای تمرینی و حضور قدرتمندانه در لیگ دهم تدوین کرده و امیدوارم از این ظرفیت به نحو احسن استفاده شود.