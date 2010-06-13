به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران پنتاگون در تلاشند موقعیت بنیانگذار استرالیایی وب سایت مرموز Wikileaks را کشف کنند زیرا نگرانند وی حجم بزرگی از اطلاعات رده بندی شده دولت آمریکا که در صورت انتشار می تواند خسارات جدی را به امنیت ملی این کشور وارد کند را در این وب سایت منتشر کند.

مقامات پنتاگون می گویند حتی در صورتی که بتوانند "جولیان اسانژ" بنیانگذار این وب سایت را بیابند هنوز مشخص نیست چگونه می توانند از انتشار چنین اطلاعات محرمانه ای بر روی Wikileaks جلوگیری کنند، وب سایتی که ظاهرا بر روی سروری در سوئد قرار داشته و خود را به نام قهرمان افشاگری معرفی می کند.

مقامات آمریکایی اعلام کردند ماموران پنتاگون از دسترسی "اسانژ" به برخی از اطلاعات طبقه بندی شده دولتی که توسط مامور اطلاعاتی ارتش این کشور در اختیار وی قرار داده شده است اطمینان حاصل کرده اند. "بردلی منینگ" افسر اطلاعات 22 ساله آمریکایی که اکنون در کشور کویت در حبس بسر می برد به یکسری از اطلاعات و دستورات که توسط دیپلماتها و مقامات دولتی در رابطه با دولتهای عرب و رهبران آنها آماده شده بود دسترسی پیدا کرده بود.

بر اساس گزارش ای بی سی نیوز، اسانژ که در ابتدا به عنوان یک هکر به شهرت رسید مانند وب سایت مرموزش عملکردی کاملا مخفیانه داشته و هیچ مکان و یا خانه ثابتی ندارد. وی به تازگی و طی چند هفته گذشته برای مصاحبه مطبوعاتی در رابطه با انتشار آنلاین تصاویر ویدئویی از حمله هلیکوپتر آمریکایی در بغداد که طی آن 12 نفر از جمله دو نفر از کارمندان خبرگزاری رویترز کشته شدند در آمریکا بوده است.