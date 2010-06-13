به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، عمرو موسی امروز برای بازدید از اوضاع نوارغزه از طریق گذرگاه رفح تحت تدابیر امنیتی شدید وارد این منطقه شد.



عمرو موسی در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: محاصره نوارغزه باید فورا برداشته شود.

وی خاطرنشان کرد: ملت فلسطین در شرایط محاصره و تحت اشغال نیازمند حمایت است و ما باید برای رفع محاصره تلاش کنیم.

دبیر کل اتحادیه عرب در ادامه بر اهمیت تحقق آشتی ملی فلسطین به عنوان یک موضوع اساسی و راه حلی برای اختلافات داخلی گروه های فلسطینی تاکید کرد.

گفتنی است سفر عمرو موسی به غزه در پی جنایت دریایی اخیر رژیم صهیونیستی و حمل به کشتی حامل کمکهای انسان دوستانه به نوارغزه موسوم به "کاروان آزادی" و به ویژه به دنبال انتقادهای شدید افکار عمومی جهان عرب از ضعف و انفعال دولتهای عربی در قبال رژیم اشغالگر قدس و سکوت آنها در برابر رنجهای مردم بی دفاع غزه انجام می شود.