به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علیرضا رنجبر ضرابی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعتبار هزینه شده برای پروژه‌های قالب افتتاح در هفته جهاد کشاورزی 158 میلیارد و 34 میلیون ریال است که 66 میلیارد و 51 میلیون ریال آن از محل تسهیلات بانکی تأمین می‌شود.

ضرابی با اشاره به اینکه مبلغ 25 میلیارد و 724 میلیون ریال اعتبارات هزینه شده از محل آورده متقاضی و 64 میلیارد و 258 میلیون ریال آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین شده است، اظهار داشت: از این پروژه ها، تعداد 102 پروژه مربوط به آب و خاک بوده که هزینه آن 70 میلیارد و 731 میلیون ریال است و زمینه اشتغال 200 نفر را فراهم کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اظهار داشت: 12 پروژه تولیدات دامی نیز با هزینه‌ ای افزون بر 33 میلیارد و 368 میلیون ریال و 22 پروژه شیلات نیز با اعتبار هزینه یک میلیارد و 539 میلیون ریال و یک پروژه صنایع تبدیلی با هزینه ‌ای معادل 18 میلیارد و 700 میلیون ریال در هفته جهاد کشاورزی افتتاح می‌شود.

رنجبر ضرابی با اشاره به افتتاح یک پروژه باغبانی با هزینه دو میلیارد و 480 میلیون ریال خاطرنشان کرد: دو پروژه کلینیک گیاه ‌پزشکی با 150 میلیون ریال هزینه و یک پروژه ساختمان پژوهشی اداری مرکز تحقیقات با هزینه 15 میلیارد ریال از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح در هفته جهاد کشاورزی است.

وی از افتتاح چهار پروژه ساختمان پژوهشی اداری مرکز تحقیقات کشاورزی با 15 میلیارد ریال هزینه در هفته جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: 10 پروژه تعاون روستایی با دو میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه و 10 پروژه منابع طبیعی و آبخیز‌داری با 11 میلیارد و 199 میلیون ریال هزینه از دیگر پروژه‌هایی است که در این هفته افتتاح می‌شود.