احمد نادعلیان هنرمند محیطی در مورد فعالیتهای خود برای جلوگیری از تخریب بقایای قلعه تاریخی پلور به خبرنگار مهر گفت: چند روز قبل نامه‌ای به آقای بقائی نوشتم و درخواست کردم که تخریب این محوطه باستانی متوقف شود.

وی ادامه داد: تا روز جمعه 21 خرداد نه تنها این کار متوقف نشد بلکه قبلا یک بیل مکانیکی کار می‌کرد حالا دو بیل مکانیکی همزمان و با شدت تپه را تخریب می کنند.

نادعلیان سپس به تلاشهایش برای توقف این کار اشاره کرد: خسته نیستم و با شدت کارم را ادامه می دهم. با پیگیری دوستان در خبرگزاریها گویا روز 22 خرداد رئیس باستان شناسی مارندران از محل بازدید کرده‌اند ولی همچنان فعالیتهای بیل مکانیکی ادامه دارد.

این هنرمند محیطی همچنین عنوان کرد که قصد دارد نمونه‌های سفالی برای جلب توجه مردم و مسئولان بسازد: نوعی گل در پلور وجود دارد و با پختن آن رنگ سرخ سفالینه های تاریخی را تداعی می کند. من هم تا کنون چهار نمونه سفال با استفاده از این گل ساخته‌ام و قصد دارم این مجموعه را تا زمانی که چنین تخریبی وجود دارد ادامه دهم.

وی در مورد نمایش این سفالها ابراز داشت: قصد دارم سفالهای تولیدی‌ام را در بیست و هشتمین جشنواره هنر محیطی در کنار آثار کهن کشف شده از تپه به نمایش بگذارم چون هر بار که این آثار دیده شوند داستان بی توجهی به تپه تاریخی نیز بازگو خواهد شد.

نادعلیان در ادامه به کسانی که کشف سفالهای تاریخی در این تپه را انکار کرده‌اند گفت: به اندازه کافی نمونه سفال موجود است و یقین دارم آنها تاریخی هستند چون من 200 نمونه آنها را کشف کرده‌ام و به موزه ایران باستان برده‌ام. در بررسی کارشناسان این موزه مشخص شد آنها پارتی، ساسانی و اسلامی بوده‌اند.

وی ادامه داد: من از تمام خبرنگاران، باستان‌شناسان و کسانی که تردیدی در صحت تاریخی بودن سفالهای کشف شده دارند دعوت می‌کنم تا از نزدیک آنها را مشاهده و بررسی کنند.



این هنرمند محیطی در پایان توضیح داد: بعضی می‌پرسند چرا چند تکه خرده سفال این قدر برایم اهمیت دارد. دلیل من است که اگر یاد بگیریم درهر جایی که زندگی می‌کنیم به ناچیزترین موضوعات درست نگاه کنیم آثار تاریخی و میراث فرهنگی درست نگهداری می‌شوند.