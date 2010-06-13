به گزارش خبرگزاری مهر، "سوزان رایس" که تلاشهای زیادی را برای اعمال دور جدید تحریم علیه ایران انجام داده است، در گفتگو با رادیو ان پی آر اظهار داشت : هیچ ضمانتی برای موفقیت تحریمها علیه ایران وجود ندارد.

وی در عین حال با اشاره به تحریمهای سختگیرانه علیه جمهوری اسلامی ایران برای وادار کردن آن به چشم پوشی از حقوق مشروع هسته ای خود که به سبب مقاومت کشورمان، بی نتیجه بوده است، ادعا کرد : تحریم ایران را وادار به درک این موضوع می کند که هزینه برنامه هسته ای این کشور از منافع آن بیشتر است.

اظهارات رایس در حالی بیان می شود که دولت آمریکا که طی ماهها برای صدور قطعنامه ضد ایرانی و اعمال دور چهارم تحریم علیه ایران فعالیت می کرد، هم اکنون در عقب نشینی از مواضع خود در تلاش برای کاهش شدت تحریمهای کنگره علیه ایران است .

شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه گذشته با وجود مخالفتهای گسترده ترکیه، برزیل و لبنان با تحریمهای خصمانه بر ضد جمهوری اسلامی ایران، قطعنامه ضد ایرانی را با فشارهای آمریکا و همپیمانانش با 12 رای مثبت، 2 مخالف و یک رای ممتنع به تصویب رساند.

داد.