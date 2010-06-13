به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی در آیین افتتاحیه مجتمع فرهنگی آموزشی آدینه که امروز یکشنبه با حضور جمعی از ائمه جمعه سراسر کشور و همچنین رئیس دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد گفت: از زمانی که نهضت مصلی سازی در سراسر کشور را آغاز کرده ایم تعداد بسیار زیادی از شهرها و روستاها صاحب مصلی نماز شده اند .

وی افزود: حدود 120 مصلی در شهرهای مختلف در حال تکمیل و بازسازی بوده و البته این مصلی ها هر کدام همانند یک مجتمع فرهنگی است که حتی در کنار برخی از آنها امکانات ورزشی نیز دیده شده است.

تقوی در ادامه با تقدیر از شهرداران و سازمان زمین شهری گفت: ما برای احداث مصلی ها با همکاری بسیاری از نهادها کار را پیش برده و دولت در این مسیر مشوق ما بوده است.

وی در ادامه درباره برنامه های آموزشی ستاد برگزاری نماز جمعه نیز گفت: ما برای ائمه جمعه، اعضای ستادهای نماز جمعه و همچنین 800 مجری نماز جمعه برنامه های آموزشی در نظر گرفته ایم که که این اقدام به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با بیان اینکه برای رشد و شکوفایی نمازهای جمعه نیاز به مراکز آموزشی و فرهنگی داریم گفت: مجتمع فرهنگی - آموزشی آدینه مرکزی است که در تهران برای همین منظور راه اندازی شده و در حقیقت به دنبال آن هستیم که از این گونه مراکز در نقاط مختلف کشور تاسیس کنیم.

تقوی در پایان نماز جمعه را از موثرترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: این تریبون متعلق به رهبری است و در روشنگری جامعه و مردم نقش بسیار موثری داشته است. نمونه بارز آن نیز در فتنه اخیر بود که تریبون نماز جمعه توانست در آرام کردن جامعه نقش جدی داشته باشد.