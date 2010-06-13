به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این کارگاه آموزشی طی دو روز و با هدف رفع اشکال و ابهامات نهایی سامانه های ثبت الکترونیکی تعاونی و نظارت جامع بر تعاونی ها و مسکن مهر در حال برگزاریست.

در این کار گاه آموزشی روسای ستادی و اداره شهرستانها، رابطان آماری شهرستانها، مشاوران مدیرکل، دبیر اتاق تعاون با آخرین دستاوردها و روشهای عملیاتی استفاده سامانه های نظارت جامع بر تعاونی ها ثبت و تشکیل تعاونی ها و مسکن مهر و نیز نحوه به روز رسانی بانک اطلاعاتی تعاونی ها آشنا می شوند.

مدیرکل تعاون استان گیلان در این مراسم استفاده از فناوری و تکنولوژی را در مدیریت امری ضروری دانست و گفت: فراگیری دانش روز می تواند نقش به سزایی در تسریع و تسهیل امور داشته باشد.

محمد علی رمضانی افزود: با عنایت به افزایش سطح دانش عمومی سطوح خدمات رسانی این اداره کل نیز باید متناسب با این ارتقا باشد که راه اندازی این سامانه ها در این خصوص است.

وی ادامه داد: راه اندازی این سامانه گامی مهم در جهت تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر به متقاضیان در بخش تعاون بدون مراجعه مستقیم به ادارات تعاون است.

در ادامه این نشست " حسن اسماعیل زاده " رئیس اداره تحقیقات امور ترویج اداره کل تعاون گیلان نیز گفت: در سال جاری این اداره 810 نفر ساعت آموزش سامانه نظارت جامع بر تعاونی ها برای اعضاء هیئت مدیره، مدیران عامل و بازرسان اتحادیه ها و تعاونی های زیر پوشش برگزار خواهد کرد.