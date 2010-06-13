به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان جلسه علنی روز یکشنبه از ارائه چند سئوال ملی برای بررسی در مجلس خبر داد.

بر اساس این گزارش سئوال سید محمدرضا حاجی اصغری نماینده میانه از مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت در خصوص علت عدم اقدام به تکلیف موضوع ماده 89 قانون برنامه چهارم توسعه و سئوال ملی الیاس نادران نماینده تهران از سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص علت تذکرات متعدد و خارج از قاعده به نشریات و سئوال ملی نقوی حسینی و رحیمی نمایندگان ورامین و ملایر از مهدی غضنفری وزیر بازرگانی در خصوص علت واردات بی رویه کالا و محصولات خارجی دامپروری و کشاورزی صنعتی ابه هیئت رئیسه مجلس علام وصول شد .

همچنین اعلام شد که جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب از طرح سئوال خود از وزیر امور خارجه در خصوص اقدام ضعیف دیپلماسی خارجی درباره وضع برخورد چند کشور با اتباع ایرانی و نصیر پور نماینده سراب از طرح سئوال خود از وزیر اقتصاد درباره نحوه واگذاری شرکت نمایشگاه های بین المللی و ارائه مراحل قانونی آن انصراف داده اند .