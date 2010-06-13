به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر مجتبی بلباسی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این مراسم در روز دوشنبه همزمان با روز جهانی اهدای خون در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار می⁯شود و طی آن از 20 اهداکننده خون مستمر برتر و چهار هزار و 500 نفر از شهروندانی که بیش از پنج بار موفق به اهدای خون شدند تجلیل می⁯شود.



وی اضافه کرد: این مراسم به منظور ترویج فرهنگ اهدای خون و تقدیر از اهداکنندگان مستمر خون برگزار خواهد شد.



بلباسی از معرفی یکی از اهداکنندگان مستمر خون به سازمان انتقال خون کشور برای دریافت اعطای نشان طلایی خبر داد و اظهار داشت: این فرد که یکی از روحانیون حوزه علمیه است طی 30 سال گذشته بیش از 100 بار موفق به اهدای خون شده است.



افزایش تعداد اهداکنندگان خون به 25 هزار نفر



مدیر پایگاه انتقال خون استان قم تصریح کرد: قم با دارابودن جمعیت یک میلیون و 100 هزار نفر و فعالیت 10 مرکز درمانی بیمارستانی دولتی و خیریه و هزار و 302 تخت فعال و هفت مرکز پلی تکنیک که 150 بیمار تالاسمی، 104 بیمار هموفیلی و 270 بیمار دیالیزی دارد یکی از مصرف کنندگان عمده خون است.



وی افزود: در طول سال گذشته بالغ بر 36 هزار و 769 نفر برای اهدای خون به مراکز مربوط به پایگاه انتقال خون مراجعه کردند که از این تعداد 25 هزار و 91 نفر موفق به اهدای خون شدند.



بلباسی با بیان اینکه هفت هزار و 50 نفر از اهداکنندگان خون در سال گذشته برای اولین بار به پایگاه⁯های اهدای خون مراجعه کردند، گفت: 12 هزار و 213 نفر از اهداکنندگان خون در سال گذشته جزو اهداکنندگان مستمر و پنج هزار و 828 نفر جزو اهداکنندگان باسابقه خون بودند.



وی تعداد بانوان اهداکننده خون در سال گذشته را هزار و 681 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: این تعداد در سال گذشته هزار و 619 نفر بوده است.



افزایش اهدای خون در قم بالاتر از میانگین کشوری است



مدیر پایگاه انتقال خون استان قم با اشاره به افزایش 11 درصدی تعداد اهداکنندگان خون در مقایسه با سال 87 خاطرنشان کرد: رشد میانگین اهدای خون در کشور حدود 3 درصد است که استان قم با کسب این شاخص مناسب، رتبه دوم رشد شاخص⁯های اهدی خون در کشور را کسب کرد.



وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود 12 هزار 200 واحد پلاسمایی از قم برای استحصال داروهای خاص و برگشت به کشور، به آلمان ارسال شده و قم جزو 11 استان ارسال کننده خون در این زمینه است.



بلباسی ارائه آموزش⁯های لازم در راستای ترویج فرهنگ اهدای خون به 10 هزار دانش⁯آموز را از دیگر فعالیت⁯های پایگاه انتقال خون قم برشمرد و گفت: همچنین در سال 88 حدود 30 درصد از فراورده⁯های خونی به سایر استان⁯های کشور از قبیل سیستان و بلوچستان، خوزستان و... ارسال شده است.