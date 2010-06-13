طرح پژوهشگر محله در شرق تهران اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غفار رضوانی گفت: طرح پژوهشگر محله به منظور بررسی و به روزرسانی مسائل و مشکلات محله ها و تسهیل در برنامه های اجتماعی و فرهنگی اجرا می شود.

وی با اشاره به استفاده از نیروهای جوان، داوطلب و خلاق شهر تهران در گردآوری و به روز رسانی اطلاعات و داده های فرهنگی و اجتماعی افزود: گردآوری اطلاعات پایه ای و مورد نیاز مدیریت شهری در برنامه ریزیها و پروژه های شهری و توسعه ای، حضور پژوهشگران محله به عنوان رصد کنندگان دائمی مسائل فرهنگی شهر و محله، هدایت نشستها و هم اندیشی های محله ای، تسهیل در انجام مطالعات و سنجش افکار محله ای و شهری، انتقال دستاوردها واطلاع رسانی وضع موجود محله و شهر و توانمند سازی و ارتقای سطح کیفی جوانان شهر در امور اجتماعی و فرهنگی از جمله اهداف طرح پژوهشگر محله است.

رضوانی گفت: پژوهشگران محله باید به مدت 6 ماه در خانه شهریاران عضویت داشته و سابقه سکونت بالای پنج سال را دارا باشند.

وی افزود: داشتن تحصیلات تکمیلی، آشنایی به موقعیت جغرافیایی محله وشهروندان محله نیز، از دیگر فرآیند شناسایی پژوهشگران محله است.

رپرست حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی تصریح کرد: پس از انتخاب افراد متناسب با زمینه فعالیت اعضاء در کارگاههای آموزشی توسط اساتید مجرب آموزش دیده می شوند تا در زمینه های مورد نظر توانمندیهای لازم را به دست آورند.

وی افزود: دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 8 با همکاری خانه شهریاران جوان از علاقمندان و واجدین شرایط دعوت می کند که در طرح پژوهشگر محله شرکت کنند.