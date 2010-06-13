حجت الاسلام احد آزادیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: اگر فرهنگ قرآنی در زندگی مردم گسترش یابد و تعلیمات، متون و آموزه های قرآنی وارد جامعه شود مردم از تهاجم های فرهنگی در امان خواهد بود.

وی از فعالیت 90 پایگاه قرآنی، 63 خانه قرآنی و 26 موسسه قرآنی در استان همدان خبر داد و گفت: در حال حاضر ساماندهی امور قرآنی از الویت های سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان به شمار می رود.

حجت السلام احد آزادیخواه با اشاره به اینکه ساماندهی و مدیریت جامع مباحث مربوطه به حوزه قرآن ازاهداف اصلی است، افزود: استان همدان یکی از استان های برتر کشور در زمینه برگزاری برنامه های قرآنی با کیفیت بالا است.

وی افزود: امروزه جایگاه قرآن در شرق و غرب دنیا بسیار مطلوب است و تمامی اندیشمندان به اهمیت این کتاب آسمانی در زندگی انسان پی برده اند.

آزادیخواه با تاکید بر ساماندهی مشارکت‌های مردمی در حوزه قرآنی، اظهار داشت: استان همدان ظرفیتهای خوبی را در زمینه قرآنی دارد و از اساتید مجرب و متخصصی برخوردار است و دارای سازمان و مراکز اجرایی خوبی است که اما به دلایلی به جایگاه واقعی خود نرسیده است.

وی بیان اینکه در جنگ فرهنگی که در دو دهه اخیر در کشور رایج شده است، آن چیزی که می‌تواند تضمین کننده باشد ریشه و تعالیمی است که در قرآن آمده است وبرای مقابله با جنگ نرم مردم باید با تعالیم قرآن آشنا و مانوس شوند.