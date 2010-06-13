به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعه جدید دانشمند ایرانی نشان می دهد آسیب دردهای میگرنی تنها در حد دردهای ضربانی در سر نیست و می تواند آسیبهای جبران ناپذیرتری را به بدن انسان وارد کند. این مطالعه تایید می کند میزان خطر سکته در اثر لخته شدن خون در افرادی که از دردهای میگرنی در عذابند نسبت به افرادی که مبتلا به میگرن نیستند دو برابر است.

سامان نظریان رهبر تیم تحقیقاتی در این مطالعه با بررسی نتایج به دست آمده از 21 مطالعه که در فاصله سالهای 1975 تا 2007 بر روی 622 هزار داوطلب سالم و یا مبتلا به میگرن انجام گرفته بود موفق به ارائه این نتایج شده و نتایج مطالعات وی و همکارانش در نشریه American Journal of Medicine منتشر شده است.

نظریان از مرکز پزشکی جان هاپکینز می گوید با بررسی مطالعات پیشین توانسته است رابطه میان سردردهای میگرنی و سکته های ایسکمی (کم رسیدن خود به بخشهای مختلف بدن) که در اثر توقف جریان خون در شریان به واسطه لخته شدن خون به وجود می آیند را کشف کند.

بر اساس گزارش رویترز، وی می گوید مبتلایان به دردهای میگرنی باید نسبت به کنترل عوامل خطر ساز قابل درمان سکته از خود حساسیت نشان داده و آن را پیگیری کنند. سازمانهای رسمی از قبیل انجمن ملی سکته آمریکا برای کاهش دادن خطر بروز سکته رعایت مواردی از قبیل کنترل فشار خون، پرهیز از سیگار، پیروی از رژیم غذایی کم چربی، کاهش دادن استرس و ورزش کردن را توصیه می کنند.