به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالسعید حقیقی مقدم صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تنها وجه امتیاز شهر قم با دیگر شهرستانها، غلبه جمعیت شهری بر روستایی است که در کمتر شهرستانی این وضعیت به چشم میخورد و باعث میشود از اولویتهای کار فرمانداری توجه ویژه به روستاها ضمن در نظر گرفتن منافع شهری باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: طرح و تصویب برنامههای لازم جهت عمران و آبادانی قم در کارگروهها و شورای برنامهریزی استان از دیگر اولویتهای کاری فرمانداری قم است.
فرماندار قم افزود: برخی دستگاههای استان ممکن است به دلیل تک شهرستانی بودن قم دچار موازی کاری شوند و فرمانداری در نظر دارد با حذف موازی کاریها به هویت بخشی در فعالیت بخشها و توجه جدی به وضعیت روستاها بپردازد.
قم - خبرگزاری مهر: فرماندار جدید قم گفت: با شناختی که از قم دارم، تنها وجه امتیاز قم غلبه جمعیت شهری بر جمعیت روستایی آن است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالسعید حقیقی مقدم صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تنها وجه امتیاز شهر قم با دیگر شهرستانها، غلبه جمعیت شهری بر روستایی است که در کمتر شهرستانی این وضعیت به چشم میخورد و باعث میشود از اولویتهای کار فرمانداری توجه ویژه به روستاها ضمن در نظر گرفتن منافع شهری باشد.
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