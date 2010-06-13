به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالسعید حقیقی مقدم صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تنها وجه امتیاز شهر قم با دیگر شهرستان‌ها، غلبه جمعیت شهری بر روستایی است که در کمتر شهرستانی این وضعیت به چشم می‌خورد و باعث می‌شود از اولویت‌های کار فرمانداری توجه ویژه به روستاها ضمن در نظر گرفتن منافع شهری باشد.



وی در ادامه تصریح کرد: ‏طرح و تصویب برنامه‌های لازم جهت عمران و آبادانی قم در کارگروه‌ها و شورای برنامه‌ریزی استان از دیگر اولویت‌های کاری فرمانداری قم است.



فرماندار قم افزود: برخی دستگاه‌های استان ممکن است به دلیل تک شهرستانی بودن قم دچار موازی کاری شوند و فرمانداری در نظر دارد با حذف موازی کاری‌ها به هویت بخشی در فعالیت بخش‌ها و توجه جدی به وضعیت روستاها بپردازد.

