به گزارش خبرنگار مهر، برنامه معرفی رشته های دانشگاه امیرکبیر از 21 تا 27 تیرماه سال جاری به منظور آشنا کردن دانش آموزان با رشته ها، گرایش های مختلف هر رشته، تشابه و تمایز گرایش ها، امکان ادامه تحصیل و بازار کار برگزار می شود.

این برنامه به آشنایی دانش آموزان در اولویت تعیین رشته آنها در کنکور سراسری کمک می کند.

14 رشته مهندسی از جمله مهندسی صنایع، نفت، معدن و متالورژی، هوا فضا، کشتی سازی و صنایع دریایی، مکانیک، پلیمر، نساجی، شیمی، پزشکی، ریاضی و علوم کامپیوتر، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، عمران و محیط زیست، هسته ای و فیزیک و برق در این دانشگاه ارائه می شود.