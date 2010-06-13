به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ضیاء الدین مظهری افزود: سرانه مصرف نوشابه در ایران، 24 لیتر و در جهان 12 لیتر اعلام شده، این در حالیست که سرانه مصرف شیر در کشور کمتر از 80 لیتر و در کشورهای توسعه یافته حدود 300 لیتر است.

وی با اشاره به اینکه نوشابه‌های گازدار فاقد ارزش غذایی است، ادامه داد: مصرف نوشابه‌های گازدار پیامدهایی همچون افزایش وزن، پوسیدگی دندانها، پوکی استخوان و... را به همراه دارد اما شیر حاوی کلسیم، پروتئین، ویتامینها و... است که متاسفانه به دلیل مختلف که یکی از مهمترین آن گسترش نیافتن فرهنگ مصرف شیر در کشور است با استاندارد کشورهای پیشرفته فاصله زیادی دارد و ایرانیها کمتر از یک سوم این استاندارد، شیر مصرف می‌کنند.

مظهری اظهارداشت: با توجه به اینکه سلامت، رشد و استحکام استخوانها و دندانها نیازمند کلسیم است که در بدن ساخته نمی‌شود، این کلسیم از منابع غذایی تامین می‌شود که مهمترین آن گروه لبنیات به ویژه شیر است.

وی گفت: یک لیوان شیر حاوی 290 تا 300 میلی گرم کلسیم، 386 میلی گرم پتاسیم و 190 میلی گرم سدیم است که افراد می‌بایست با توجه به سن، جنس و وضعیت فیزیولوژی خود از آن استفاده کنند.

مظهری یادآور شد: علاوه بر نقش موثر کلسیم در استحکام بخشی به استخوانها و دندانها، کلسیم موجود در شیر برای عملکرد طبیعی عضلات، تشکیل لخته خون و فعالیتهای طبیعی سیستم عصبی هم ضروری است.

وی با اشاره به اینکه بدون کلسیم، سیستم عصبی قادر به انتقال پیام‌های عصبی نیست، اضافه کرد: پژوهشهای اخیر نشان داده است که کلسیم در کاهش وزن، پیشگیری از سرطان روده بزرگ، کاهش عوارض یائسگی، تنظیم فشار خون و پیشگیری از بیماریهای قلبی نیز نقش موثری داشته است.

مظهری تصریح کرد: با وجود تاکید متخصصان بر مصرف شیر و فراورده‌های لبنی، مصرف لبنیات و شیر پرچرب به دلیل مضرات آن توصیه نمی‌شود.

وی اضافه کرد: چربیهای شیر عموما چربیهای اشباع شده هستند و خطرهای استفاده از شیرهای پرچرب علاوه بر گسترش چاقی و افزایش وزن، گرفتگی عروق و از دست دادن حالت ارتجاعی رگها است.