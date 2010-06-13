به گزارش خبرگزاری مهر، این خودروی الکترونیکی را که باشگاه "وسایط نقلیه الکترونیک ژاپن" در شیموسوما ساخته است، تنها یک نمونه آزمایشی از نسل جدید خودروهای الکتریکی است.

این خودرو یک نمونه اصلاح شده از خودروی Daihatsu Mira است و موفق شد تنها با یکبار شارژ هزار و 3 هزار و 184 کیلومتر را طی کند.

این نخستین بار است که یک خودروی سبز موفق شده مسیری تا این حد طولانی را طی کند رکورد قبلی متعلق به یک خودروی الکتریکی بود که در سال 2009 با یکبار شارژ مسیر 550 کیلومتری بین توکیو و اوزاکا را پیمود.

براساس گزارش گیزمد، سیستم تغذیه این خودرو از نوع باتریهای یونهای لیتیومی است که شرکت سانیو توسعه داده است.

این سیستم محتوی 8 هزار و 320 باتری است که می تواند بیش از 27 ساعت انرژی خودرو را در حرکت مداوم با سرعت حدود 40 کیلومتر برساعت تضمین کند.

برای رسیدن به این نتیجه 17 راننده هدایت خودرو را به عهده گرفتند رانندگان در حال حرکت و از طریق یک خودروی امداد جای خود را عوض می کردند.