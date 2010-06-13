به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، گازرسانی به روستاهای قلعه جیق بزرگ، قلعه جیق کوچک، کله پست، قلمس، آلتین تخماق، سقر تپه و توماچلر شهرستان گمیشان پیش از ظهر یکشنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی آغاز شد.

رمضانعلی سنگدوینی مدیرعامل شرکت گاز گلستان در این مراسم گفت: با بهره مند شدن این روستاها از نعمت گاز هیچ شهری و روستایی بدون گاز در این شهرستان باقی نخواهد ماند و شهرستان گمیشان به عنوان شهر سبز و عاری از آلاینده های زیست محیطی شناخته خواهد شد.

وی افزود: برای اجرای شبکه گاز هفت روستای بالغ بر 15 میلیارد و 870 میلیون ریال بر آورد هزینه شده است که تعداد 840 خانوار با جمعیتی بالغ بر4200 نفر از مردم شریف این روستاها از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.



وی خاطرنشان کرد: تاکنون در سطح استان تعداد 439 روستا و 24 شهر با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 340 هزار نفر از نعمت گاز بهره مند شدند و تنها شهر مرزی مراوه تپه که آخرین شهر فاقد گاز استان است در سال جاری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.