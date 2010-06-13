به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا رجب نژاد ظهر یکشنبه در بازدید هیئت چینی از خطوط یک قطارشهری مشهد و بررسی فرصتهای سرمایه گذاری سایر خطوط شبکه ریلی شهر مشهد افزود: بر اساس این یاداشت تفاهم، شهرداری تمایل خود را برای جذب سرمایه گذاران و پیمانکاران چینی در اجرای خطوط ریلی قطارشهری مشهد که شامل خط دو، سه، چهار و خط منوریل است، در چارچوب قوانین و مقرارت حاکم بر ایران اعلام کرد.

مدیرعامل سازمان شرکت بهره برداری شرکت قطارشهری مشهد در ادامه دیگر موارد مورد تفاهم این یادداشت را انتقال اطلاعات در راستای نیل به اجرایی شدن پروژه خطوط قطار شهری مشهد دانست و افزود: در این تفاهمنامه طرف چینی موظف شد پروژه شبکه ریلی درون شهری مشهد را به صورتEPC اجراکند.

رجب نژاد به سرمایه گذاری شرکت های چینی برای اجرای خطوط قطار شهری مشهد اشاره کرد و گفت: در این خصوص یک شرکت چینی با همکاری پیمانکار داخلی تمامی مراحل اجرایی شدن خط دو شامل طراحی،تامین، تجهیز وساخت را به آن شرکت واگذار کرده است که در صورت تمایل طرف چینی، شهرداری مشهد آماده واگذاری سایر خطوط شبکه ریلی به همین صورت خواهد بود.

رئیس انجمن دوستی ایران و چین نیز گفت: با ادامه روند کنونی در اجرای پروژه ها وطرح های توسعه شهری، ظرف 10 سال آینده شهر مشهد به یکی از کلان شهر های دنیا در جذب توریست مبدل می شود.

جو جین تانگ در ادامه آینده شهر مشهد را از منظر سیمای شهری واجرایی شدن طرح های توسعه شهری مطلوب ارزیابی کرد و افزود: اجرای پروژه های کلان توسعه شهری نظیر پروژه میدان شهدا نشان دهنده مدیریت مطلوب مدیران شهری است.

وی با مطلوب ارزیابی کردن مدیریت شهری و بی نظیر خواندن معماری بکار گرفته شده در حرم مطهر امام رضا اظهار داشت: قبل از سفر به مشهد، این شهر راشهری کوچک با آب و هوای بیابانی و خشک تصور می کردم اما در بازدید از شهر مشهد و بارگاه مطهر حرم رضوی شاهد بکارگیری معماری بی نظیر و منحصر به فرد آن شدم .

جو جین تانگ با اسقبال از عقد خواهر خواندگی میان مشهد و شهر یین چوان از استان لینگ شیا چین تصریح کرد: شهر یین چوان به لحاظ موقعیت جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حضور مسلمان در این شهرغرابت زیادی با مشهد دارد که در این راستا و با عقد خواهر خواندگی زمینه برای آشنایی وحضور مردم این شهر، فراهم خواهد شد.

وی همچنین برگزاری کنفرانس ها و نمایشگاه های فرصت های سرمایه گذاری شهر مشهد را راهکاری در معرفی این شهر به مردم کشور چین دانست و تصریح کرد: متاسفانه مردم و صاحبان سرمایه چینی اطلاعات کافی از این کلانشهر ندارند که با برگزاری نمایشگاه های معرفی شهر مشهد، علاوه بر آشنایی مردم چین، زمینه برای حضور سرمایه داران چینی با توجه به فرصت های مطلوب سرمایه گذاری فراهم می شود.