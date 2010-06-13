عزیز اکبریان در نطق میان دستور در مجلس شورای اسلامی ضمن درخواست از رئیس دولت برای رسیدگی عاجل به این موضوع اضافه کرد: با وجود گذشت یکسال از مصوبه سفر دوم رئیس جمهور به شهرستان کرج مبنی بر تشکیل شش منطقه گردشگری تاکنون هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی در خصوص ضرورت تسریع در ساخت ادامه بزرگراه شهید همت به کرج بیان داشت: از وزیر راه و ترابری درخواست دارم در خصوص تسریع در احداث بزرگراه شهید همت به کرج عنایت ویژه ای مبذول نماید.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی همچنین از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواست نسبت به آزادسازی مسیر بزرگراه شهید همت از پادگانهای نظامی مساعدت لازم را داشته باشد.

وی گفت: با احداث این بزرگراه، بخشی از بار سنگین ترافیکی اتوبان تهران - کرج کاهش می یابد و میلیون ها نفر از مردم غرب کشور از ساعت ها نگرانی نجات پیدا می کنند.

اکبریان با اشاره به راه اندازی کلانتری 15 کرج که از مصوبات سفر رئیس جمهور به شهرستان است، اذعان داشت: از وزیر کشور تقاضا دارم نسبت به تخصیص بودجه و اعتبارات کافی برای راه اندازی کلانتری 15 اقدام لازم را داشته باشد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش، بیکاری جوانان را یکی از معضلات اساسی کشور برشمرد و گفت: بیکاری سرمنشاء ترویج بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی از جمله فساد و فحشاء، اعتیاد و طلاق است که متاسفانه مجلس و دولت فاقد استراتژی برای حل این معضل ملی هستند و از همین رو خواهان مساعدت رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای توسعه اشتغالزایی هستم.

اکبریان، قانون گریزی را یکی از دیگر معضلات امروز کشور اعلام و خاطرنشان کرد: مجلس باید با برنامه ریزی و نظارت کامل بر اجرای قوانین در خصوص پایبندی بیشتر افراد به قانون تلاش کند تا هیچ فردی به خودش اجازه قانون گریزی ندهد و قانون فصل الخطاب همگان باشد.