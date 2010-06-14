جهانگیر کوثری درباره اکران فیلم‌های خارجی برای جذب مخاطبان به سینماهای کشور به خبرنگار مهر گفت: من مخالف اکران فیلم‌های خارجی در سینماهای کشور نیستم چون معتقدم که اکران این فیلم ها نمی‌تواند مخاطبان را به سینماهای کشور بازگرداند از طرفی به نظر می‌رسد درحال حاضر فیلم‌های ایرانی در جذب مخاطب موفق هستند.

وی ادامه داد: البته بعضی از فیلمها ممکن است به دلیل سطحی و بی‌کیفیت بودن نتوانند تماشاگران را به سینما بکشانند که این مسئله به فیلم‌ها باز می گردد نه مخاطبان. تماشاگران حرفه‌ای سینما به شناخت ودرک کافی از کیفیت فیلم‌های به نمایش درآمده رسیده‌اند. شاید فیلمی مانند "به رنگ ارغوان" علیرغم موضوع سیاسی‌اش بیشتر از بعضی از فیلم‌های سخیف فروش کند.

تهیه کننده "خون بازی" افزود: اکران فیلم‌های خارجی هیچ تاثیری در فروش فیلم‌های ایرانی ندارد. در جهان هر فیلمی برای جذب مخاطب از فاکتورهای مختلفی بهره می برد که باعث فروش آن فیلم می‌شود. اما درایران برای اکران فیلم‌های خارجی کامل پخش نمی‌شوند.

کوثری خاطر نشان‌کرد: سانسور ودوبله‌های نامناسب این فیلم‌ها نمی‌تواند باعث جذب مخاطب به سینماها شود. مخاطب امروزی حاضر نیست فیلم‌ها را بریده بریده و کوتاه شده را ببیند در صورتی که می‌تواند CD و DVD اصل این فیلم‌ها را در بازار با هزینه‌ای کمتر به دست آورد.

تهیه کننده " عصر جمعه" گفت: به نظر من هیچ مانعی برای اکران گسترده فیلم‌های خارجی در ایران وجود ندارد و به دلیل حذف همین فاکتورهای جذابی که در هر فیلم مهم است وکشور ما به دلیل بعضی از ممیزی‌ها قادر به نشان‌ دادن انها نیست این فیلم‌ها نمی‌توانند به رقابت با تولیدات ایرانی بپردازد.از طرفی تولیدات داخلی ماندگاری در کشور وجود دارد که قابل رقابت با نمونه‌های خارجی هستند.