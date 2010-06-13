عرضه یک تلفن همراه دوستدار محیط زیست با گرایش ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت پوما اولین تلفن همراه خود را با همکاری شرکت "ساژم وایرلس" تولید کرد.

در این خصوص رئیس پوما اظهار داشت: "هدف ما از عرضه این تلفن همراه وارد کردن ارزشهای ورزشی در سبک زندگی و فناوریهای روز است."

این تلفن همراه که "پوما فن" نام دارد، یک تلفن همراه کاملا لمسی 8/2 اینچی است که انرژی خود را از طریق یک پانل کوچک فتوولتائیک تامین می کند به طوریکه سراسر صفحه پشت این تلفن همراه یک پانل فتوولتائیک است که می تواند شارژ باتری را تضمین کند.

"پوما فن" مجهز به گزینه های ورود مستقیم به شبکه های اجتماعی و یک ردیاب "جی. پی. اس" است این ردیاب "جی. پی. اس" با نرم افزارهایی که یک سری از فعالیتهای ورزشی متفاوت را اندازه گیری می کنند، ارتباط برقرار می کند.

با یک کلیک ساده، کاربر می تواند از طریق اتصالات Umts/Hsdpa وارد دنیای اینترنت شود.

براساس گزارش MyTech، از عملکردهای این تلفن همراه می توان به ورود مستقیم به سایتهای اخبار ورزشی با توجه ویژه به دنیای فوتبال اشاره کرد.

همچنین کاربر می تواند از طریق سرویسهای پشتیبانی پوما و اپراتور، اخبار ورزشی را از طریق "اس. ام. اس" دریافت کند.

پوما فن، مجهز به یک دوربین 2/3 مگاپیکسلی است این تلفن همراه را اپراتور وودافن از 21 ژوئن به قیمت 299 یورو عرضه می کند.