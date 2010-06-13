توجه به امکانات حمل و نقل شهری در نقاط محروم مشهد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله احمد علم الهدی ظهر یکشنبه در نشست مسئولان سازمان پایانههای مسافربری شهرداری مشهد افزود: نظارت بر تاکسیرانی، اتوبوس های مناسب و ایجاد ایستگاه های استاندارد امکاناتی هستند که در بهترین نقاط شهر مشهد وجود دارد اما در نقاط مستضعف نشین این امکانات در حد مطلوب وجود ندارد.
امام جمعه مشهد در ادامه افزایش تعداد اتوبوسها را در مناطق پایین شهر مهم اعلام کرد و افزود: تعداد اتوبوس های این مناطق فرسوده و کهنهاند و به دلیل جمعیت زیاد آن کافی نیست و این مسئله مشکلاتی را برای مردم این مناطق به وجود میآورد.
آیت الله علمالهدی اظهار داشت: در شرایط کنونی باید میزان امکانات حمل و نقل در پایین شهر شامل تعداد اتوبوسها، ایستگاهها، پلهای عابر پیاده و ... مشخص شود تا برآوردی از وجود امکانات در این مناطق وجود داشته باشد.
امام جمعه مشهد تاکید کرد: فضای پایانه مسافربری باید فضایی امن و دارای مصونیت باشد و این مسئله نیاز به توجه ویژه ای دارد.
وی در ادامه بهترین خدمت مدیریت پایانه را رهایی زائران از سرگردانی عنوان کرد و اظهار داشت: پایانه، مرکز حضور زائران است و بیسر و سامانی پایانه و شلوغی آن موجب افزایش سردرگمی زائران میشود.
وی ادامه داد: زائرانی که وارد پایانه میشوند اغلب از قشر بیبضاعت هستند، بنابراین ایجاد آرامش و امنیت فکری برای این افراد که نگران اسکان هستند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
امام جمعه مشهد در ادامه بر ضرورت اطلاعرسانی به زائران درباره موضوعات مختلف در پایانه تاکید کرد و افزود: شهرداری، متولی اطلاعرسانی به زائران است؛ این اطلاعرسانی باید در پایانه به دلیل حضور خیل عظیم زائران توسعه یابد.
وی بر ضرورت ارتقای امنیت در پایانه نیز تاکید کرد و گفت: از سوی نیروی انتظامی قولهای مساعدی در این زمینه داده شده که اکنون با ایجاد مکانی برای استقرار آنان دیگر حضور نیروی انتظامی ضروری و الزامی است.
معاون حمل و نقل شهرداری مشهد نیز گفت: هم اکنون شش پایانه مسافربری در شهر مشهد به زائرین امام رضا(ع) خدمات ارائه می دهد.
هوشنگ خندان دل این پایانه ها را در امام رضا(ع) معراج، راه ابریشم، ایستگاه سوار شاهد، خواجه ربیع و پل حافظ اعلام کرد و افزود:هم اکنون اصلی ترین پایانه مسافربری در این کلانشهر پایانه امام رضا(ع) است.
وی با اشاره به اینکه پایانه امام رضا(ع) شاهد عبور و مرور روزانه هزاران زائر است، تصریح کرد: تعمیر مناطق پایانه مسافربری و ایجاد مسجد از جمله اقداماتی است که در جهت رفاه حال زائرین امام رضا(ع) در این پایانه صورت گرفته است.
خندان دل با بیان اینکه پایانه مسافربری مشهد دچار مشکلاتی است، خاطر نشان کرد: ایجاد کلانتری و حضور پلیس در این مکان برای جلوگیری از وقوع جرم و جنایت و تغییر مکان لوله های اصلی آب مشهد که از زیر پایانه عبور کرده اند، از نیازهای اصلی پایانه مسافربری امام رضا(ع) برای ایجاد بستر مناسب و زمینه ساز سفر ایمن و امن زائران به شهر مشهد می باشد.
وی افزود: در حال حاضر پایانه معراج در میدان معراج این شهر راه اندازی شده که مسافرتهای شمال خراسان رضوی را ساماندهی؛ و پایانه راه ابریشم در مدخل ورودی سرخس برای پوشش مسافرتهای خارج از شهر در آن منطقه درنظر گرفته شده است.
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