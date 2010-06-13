فریبا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: آثار معماری به دست آمده از کاوش در تپه هگمتانه که بیش از چهار دهه از عمر آنها سپری می‌ شود از مهمترین بخشهای این پایگاه به شمار می‌رود و از همان ابتدا با ایجاد پوشش، حفاظت از آنها صورت گرفت.

وی با بیان اینکه با گذشت زمان و به دلیل نزدیکی این پوشش به سطح آثار که موجب سایه و تفاوت دمای شدید با محیط اطراف شد، نم و رطوبت، مشکلاتی برای این آثار ایجاد کرد، اظهار داشت: بر این اساس، از سال گذشته اجرای پوشش جدید محوطه کاوش شده با فرم فضایی مناسب و مصالح سبک، برنامه‌ریزی و بخشی از آن نیز اجرا شد.

کارشناس دفتر مدیریت امور پایگاه ‌های سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه تکمیل این پوشش در تامین اعتبارات در کمتر از سه ماه امکان‌پذیر است، خاطرنشان کرد: به کمک این پوشش و با توجه به طراحی مسیرهای گردشگری در محوطه از این پس دسترسی نزدیک به آثار معماری بسیار آسیب پذیر محوطه محدود می‌ شود.