معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با نگارگران ديدار مي كند

به گزارش خبرنگارتجسمي "مهر" ، ديدار صميمانه نگارگران و معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، راس ساعت 14 روز شنبه 21/6/83 در محل اين معاونت انجام خواهد شد . در اين ديدار نگارگران به شكلي بي پرده و رودررو مسائل و مشكلات صنفي خود را با رياست اين معاونت در ميان خواهند گذاشت و خواستار رسيدگي و پاسخگويي وي به مسائل طرح شده مي شوند .



از جمله مسائل مهمي كه نگارگران حاضر در اين نشست خواهان رسيدگي به آن هستند عبارت است از : تشكيل انجمن صنفي نگارگران ، برگزاري نماتيشگاه دوسالانه نگارگري و استفاده از نظر هنرمندان صاحب نام اين حرفه دربرپايي نمايشگاههاي ادواري نگارگري در داخل و خارج از كشور .



گفتني است با توجه به سياست هاي مركز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، تشكيل انجمن صنفي نگارگري همانند ديگر همتايانشان از قبيل انجمن هاي صنفي نقاشان و مجسمه سازان و گرافيست ها از واجبات و ضروريات بسيار مهم مطرح در اين شاخه هنرهاي تجسمي همانند ديگر شاخه هاي آن شده است .



در حال حاضر بخش اعظم فعاليت هايي كه پيش از اين مستقيما توسط مركز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شد برعهده اين انجمن ها قرار گرفته است .