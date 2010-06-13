به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا اصفهانی زاده، طراح این نماد گفت : در طراحی این اثر موضوعات شهادت،پرواز، در هم شکسته شدن طاغوت و شعار لا اله الا الله در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: هنرمندی که اعتقاد به این مفاهیم ارزشی نداشته باشد، نمی تواند اثر درخور توجهی ارائه کند.

اصفهانی‌زاده که پیش از این نماد "انرژی هسته ای" را در حوزه هنری استان تهران طراحی کرده بود، افزود: در طراحی این اثر سعی شده تا مخاطب در درک نشانه‌ها دچار شک و تردید نشود، بعد دینی و مذهبی نماد مقاومت اسلامی بر دیگر ابعاد آن غالب است و در گروه موضوعاتی قرار می گیرد که کارکرد زمانی و تاریخی نامحدودی خواهد داشت.

دومین جشنواره بین‌المللی مقاومت اسلامی با شرکت 26 کشور جهان در زمینه های علمی، ادبی، هنرهای تجسمی، هنرهای تصویری و حمایت های بشردوستانه و رسانه های دیجیتال برگزار می‌شود که حوزه هنری استان تهران نیز به عنوان متولی امور هنری و ادبی در این جشنواره حضور دارد.



