به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ، پس از ارائه پاسخ صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی به سئوال نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه ، این نماینده با بیان اینکه این سئوال را از طرف 14 نماینده دیگر مطرح کرده است ، گفت که نه من و نه هیچکدام از دیگر نمایندگان سئوال کننده از پاسخ وزیر قانع نشده اند.

بر این اساس در مورد پاسخ وزیر، از نمایندگان مجلس رای گیری شد که نمایندگان نیز با 97 رای مخالف و 81 رای موافق توضیحات محصولی را قانع کننده ندانستند.

بنا بر این گزارش سه بار عدم توانایی هر وزیر در اقناع نمایندگان مجلس به منزله استیضاح آنان تلقی شده و وزیر برکنار می شود.



خبر تکمیلی متعاقبا منتشر می شود .