مجموعه شعر "همه درختها سپیدارند" رونمایی می شود

شوکت منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مجموعه شامل اشعار 120 نفر از شاعران سپید سرای گیلانیست که تاکنون مجموعه شعر منتشر کرده اند.

وی همچنین یکی از اهداف چاپ این مجموعه را هدف پژوهشی اعلام کرد و اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف چاپ این مجموعه دسترسی هر چه بهتر پژوهشگران فرهنگ و ادبیات گیلان به شعر شاعران فعال استان است که تاکنون مجموعه شعرهای موفقی را منتشر و در روند ادبیات تاثیر گذار بوده اند.

واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری گیلان تاکنون مجموعه های متعدد چاپ شده را در کارنامه خود دارد که عبارتند از پروانه بی خویشی من ( م – موید )، باغ اطلسی های من ( غلامرضا مرادی )، گل با صدای سرب ( جمشید عباسی)، با چتر در میان بیابان بایستیم ( نیما فرقه )، دلم را بخشیدم به دریا ( فرامرز محمدی پور )، گوله نرگس ( محمد عباسیه کهن)، ول بیگفته رادوار( حجت خواجه میری )، این رودخانه روشن ( مجموعه مقالات شعر سپید)، همه درختها سپیدارند ( مجموعه گزیده شعر سپید گیلان )، گیله شول ( دو جلد ) مجموعه شعر گیلکی مصطفی رحیم پور سیاهکلی، سبز لیجار شعر گیلکی ( محمد تقی رستمی )، فریاد خون ( مجموعه پژوهشی حاجی آقا موسی پور )، این شمع در آفتاب ( مجموعه داستان دو جلد )، داستانهای کهن انسانهای مدرن ( مجموعه داستان )، آلبوم صوتی اشعار ( اکبر اکسیر )، آلبوم صوتی اشعار شومار عروس - کل شریف ( مصطفی رحیم پور سیاهکلی ) است.

همچنین واحد آفرینش های ادبی مجموعه های خدا برای بنده اش کافی است ( خاطرات انقلاب )، یک وجب و چهار انگشت ( خاطرات دفاع مقدس )، راهنمای ادبیات ترجمه درایران ( افشین کوچک زاد ) را در دست تهیه دارد که به زودی به علاقه مندان تقدیم خواهد شد.

مجموعه شعر " همه درخت ها سپیدارند " به کوشش مزدک پنجه ای جمع آوری و از سوی انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.