به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، چوان ین رئیس انجمن بودائیان چین پس از شرکت در مراسم رونمایی از این شیء مقدس بودائیان در معبد کیشیا در نانجینگ گفت: این استخوان که اعتقاد دارند استخوان آهیانه جمجمه است برای نخستین بار از یک جعبه کوچک طلا بیرون آورده و به نمایش عمومی گذاشته شد.

استخوان آهیانه قسمتهای طرفی و سقف جمجمه را می‌سازد، این استخوانها که با یکدیگر مفصل شده‌اند، در جلو با استخوان پیشانی و در عقب با استخوان پس‌سری، مفصل می‌ شود.

ها گورونگ نایب رئیس موزه شهر نانجینگ گفت: این استخوان که شکل بی‌قاعده ای داشته، رنگ قهوه ای روشنی دارد شبیه یک سنگ کوچک بوده و چون لانه زنبور پر از حفره های سلول مانند است.

شو چنگ نایب رئیس انجمن بودائیان گفت: تحقیقات ما با ویژگی استخوان آهیانه و اسناد تاریخی تطابق دارد.

جدا از این استخوان ده شی‌ء مقدس دیگر از سایر رهبران دینی بودیسم نیز در یک جعبه طلا و نقره دیگر نیز وجود دارد.

تمام این آثار مقدس و باستانی از سوی 108 راهب بودایی چین، ماکائو و تایوان در معبد کیشیا قرار داده شده بود و علاقمندان به مدت یک ما می‌توانند از آن دیدن کنند.

به منظور حفظ ایمنی این آثار مقدس، فعالیتهای دیروز تحت تدابیر شدید حفاظتی انجام شد به طوری که حتی دمای فضای داخلی 20 درجه ثابت نگاه داشته شد و رطوبت آن بین 55 تا 60 درصد کنترل شد.

استخوان آهیانه بودا از مراسم مرده سوزانی به دست آمده که در یک معبد کوچک به نام معبد پادشاه آسوکا نگاه داشته شده است. این معبد دو سال قبل در حفاریهای باستان شناسی کشف شد و مشخص شد که در سال 1011 و در قسمت تحتانی معبد چانگان شهر نانجینگ ساخته شده است.

در ژوئیه سال 2008 باستان‌شناسان در حفاری‌های خود به یک ستون سنگی برخورد کردند که روی آن نوشته شده بود این قصر دربگیرنده هفت گنجینده پادشان آسکوکا در جعبه های طلا و نقره است. یک ماه پس از آن یک جعبه آهنی در حفاری‌ها کشف شد. در ماه نوامبر باستان شناسان این دو جعبه کوچک را پیدا کردند.